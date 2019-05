Lecce, La Mantia prolunga: accordo fino al 2022, con ulteriore opzione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

PianetaLecce.it fa il punto sul futuro dell'attacco giallorosso, rivelando che Andrea La Mantia ha prolungato il contratto che lo lega al club di un altro anno. In sostanza, il bomber resterà in giallorosso fino al 30 giugno 2022. Club pugliese e giocatore si sono accordati aggiungendo sul nuovo contratto una nuova opzione: in pratica le parti potranno decidere di legarsi ancora per un altro anno, il 2023.