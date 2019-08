Lecce, Lapadula sogna lo sgambetto all'Inter da ex cugino

© foto di Stefano Di Bella

Mancosu e Shakhov sono recuperati, Benzar idem. Tutti e tre, a meno di clamorosi e inattesi colpi di scena, dovrebbero partire dalla panchina. Lo scorso anno Fabio Liverani non ha mai schierato un calciatore che non fosse al top della condizione, non ha mai rischiato nessuno. Un segnale forte per l'intero gruppo: gioca chi sta bene, chi dà garanzie. E questa sera contro l'Inter, nel 4-3-1-2 giallorosso, troverà spazio Falco sulla trequarti, alle spalle di La Mantia e Lapadula.

DERBY PERSONALE. Quest'ultimo torna al "Meazza" da ex cugino. È stata la sua casa quando indossava la maglia del Milan e quando è sceso in campo contro i nerazzurri (in rossonero o col Genoa) non ha mai perso: due pareggi, una vittoria. Lo scorso anno, invece, è rimasto - sia all'andata che al ritorno - in panchina: ko in entrambe le occasioni, 5-0 all'andata e 4-0 al ritorno. Oggi, da leader dell'attacco salentino, proverà a lasciare il segno per la prima volta contro l'Inter.