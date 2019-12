© foto di Federico De Luca

Il tecnico del Lecce Fabio Liverani ha analizzato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta contro il Bologna: "Credo che, tranne la reazione di pancia per creare qualcosa nei due gol, è stata una partita brutta sotto tanti punti di vista. Credo che oggi abbiamo pagato uno sforzo fatto in questa categoria soprattutto a livello mentale. Dobbiamo essere bravi a staccare questa settimana, ricaricarci con grande entusiasmo sapendo che questo è il campionato nostro sperando di mantenere questa posizione al 24 maggio. Sicuramente questa società non farà acquisti di fantascienza ma giocatori che servono per migliorare e per dare alternative perchè forse in questo momento abbiamo pagato le alternative".