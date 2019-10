Lecce, Liverani: "Milan? Ha i giocatori per uscire da questo momento"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico del Lecce Fabio Liverani è stato intervistato da Sky in vista della prossima sfida con il Milan: "I rossoneri non stanno giocando un calcio fantastico, ma hanno i giocatori per uscire da questo momento e per vincere contro di noi. Le difficoltà di andare a San Siro ci sono sempre, sia prima che dopo la sosta per le Nazionali. Pioli? Nessuno cambia una squadra in 10 giorni, ma con il cambio di allenatore sicuramente i giocatori avranno la testa un po' più libera. Noi dobbiamo solo pensare al nostro percorso. Forse ci manca qualcosa con il Verona, per il resto abbiamo incontrato solo squadre forti. Abbiamo una nostra identità, andiamo a cercare punto ovunque".