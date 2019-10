Lecce, Liverani: "Primo gol regalato, ma questa squadra non muore mai"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Fabio Liverani, tecnico del Lecce, ha analizzato così la sconfitta contro l’Atalanta ai microfoni di Dazn: “La squadra ha iniziato bene, contro una squadra forte. Poi abbiamo concesso qualcosa e quando concedi a una squadra con tante certezze e regali il primo gol… Non possiamo permetterci questi errori, noi siamo stati troppo molli. Ci può stare la sconfitta, contro una delle più forti squadre d’Italia, però è un peccato non aver concretizzato. Abbiamo calciatori che ancora sono lontani anche dal 50% della condizione ottimale. Però non bisogna drammatizzare, sappiamo che il nostro percorso è di una difficoltà molto alta. Gol di Lucioni? Questa squadra non muore mai, ha voglia e orgoglio: dovremo lottare fino al 24 maggio per raggiungere l’obiettivo e lo sappiamo. Da mercoledì lavoreremo in vista del prossimo impegno, soprattutto sulla condizione di chi non si è allenato in ritiro come Farias, Babacar, e Imbula. E poi oggi mancava Tabanelli: non potevamo permetterci di perderlo, la sua fisicità in questo momento è imprescindibile”.