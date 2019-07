© foto di Stefano Di Bella

Nel ritiro di Santa Cristina il direttore sportivo del Lecce Mauro Meluso ha presentato alla stampa gli ultimi due arrivati in casa giallorossa, Simone Lo Faso e Antonino Gallo. “In queste situazioni dico sempre – le parole del ds Meluso - che con piacere vi presento dei nuovi giocatori. In questo caso è un piacere particolare perché si tratta di due calciatori giovani di grandi prospettive. Abbiamo dovuto aspettare lo svincolo d’ufficio per i tesserati del Palermo, una situazione che dispiace quella vissuta dalla squadra siciliana. Lo Faso ha sottoscritto un contratto biennale con opzione per altri due anni, mentre Gallo ha firmato per tre anni sempre con opzione per altri due. Lo Faso ha già assaporato il clima della prima squadra, mentre Gallo ha diverse richieste dalla Lega Pro e Serie B e valuteremo il da farsi", le parole riportate dal sito ufficiale del club.