Napoli, Meluso può rimanere anche con Manna? Spunta la clausola pro club

Mauro Meluso potrebbe rimanere a Napoli nonostante l'approdo di Giovanni Manna alla corte di Aurelio De Laurentiis. A riferirlo è Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale del club azzurro, che spiega come De Laurentiis abbia con sé la possibilità, unilaterale, di prolungare il contratto in scadenza attualmente al 30 giugno del 2024. L'arrivo di Manna sembrerebbe chiudere le porte all'ex Lecce e Spezia, ma l'emittente spiega che lo stesso presidente stima molto il dirigente e quindi valuterà più avanti il da farsi.

Nella giornata di ieri s'è parlato anche della possibilità di un Meluso verso la Salernitana, uomo scelto da Danilo Iervolino per la ripartenza in Serie B anche grazie alla sua esperienza degli ultimi anni.

Queste le parole del ds Meluso nei giorni scorsi. "Non mi sento di fare questo discorso oggi, certi programmi spettano alla proprietà. Oggi non è il momento di fare consultivi, ma di stringersi attorno a un obiettivo che è quello di fare sempre meglio. Bisogna farlo per i tifosi. In queste settimane se ne sono tante tante e si vengono a creare situazione che provocano instabilità nel club. Se sono ancora qui è perché è una situazione che ci sta. De Laurentiis scelse Sarri e Spalletti, ha fatto scelte super felici".