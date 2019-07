© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Trentacinque giorni alla chiusura del mercato e un sogno da concretizzare. Dopo aver praticamente perso, quasi definitivamente, Burak Yilmaz (che il Besiktas ha scelto come capitano della prossima stagione dopo il consiglio di amministrazione di due giorni fa), ora tutte le attenzioni del direttore sportivo Mauro Meluso sono concentrate su Khouma Babacar e Riccardo Saponara. Il primo è l'alternativa all'attaccante turco e cerca una piazza che possa dargli continuità: i salentini in quel ruolo hanno già La Mantia e Lapadula su tutti, oltre che Falco. Ma Liverani, nel caso in cui dovesse averlo a disposizione, di certo non avrebbe fatica a trovargli una collocazione nel suo 4-3-1-2.

Fantasia. Saponara, invece, è quel calciatore in grado di dare il cambio di passo sulla trequarti, quell'imprevedibilità che si cerca di aggiungere nello schieramento tattico giallorosso. I buoni rapporti con la Fiorentina, con cui si continua a parlare per il ritorno di Lorenzo Venuti, potrebbero facilitare la trattativa. Ma la concorrenza è folta e soprattutto agguerrita.