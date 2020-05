Lecce, Petriccione scherza sul paragone con Modric: "Il Pallone d'Oro è l'unica differenza"

Ospite di PLRadio il centrocampista del Lecce Jacopo Petriccione ha parlato a 360 gradi partendo dalla propria quarantena: “Come tutti sanno ho una bimba piccola e l’unica cosa positiva di questa quarantena è che me la sto godendo tutto il giorno. Mi sono specializzato in cambio pannolini ed ora è un pit stop molto veloce. - continua Petriccione come riporta Pianetalecce.it - Il ruolo che mi piace di più è quello di mediano davanti alla difesa, ma posso fare anche la mezzala. All'inizio giocavo da trequartista, ma poi Semplici nella Fiorentina Primavera mi impostò in un altro ruolo dandomi le chiavi del centrocampo. Somiglianza con Modric? Inizialmente mi sembrava qualcosa di particolare e mi dava anche un po' fastidio. Ora fa parte di me tanto che la gente mi chiama Modric o Modriccione. Alla fine è una cosa bella perché quel soprannome è nato qui a Lecce e mi lega alla piazza. L’unica differenza è che lui ha vinto il Pallone d’Oro”.