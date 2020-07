Lecce punito in contropiede dal Bologna. Con il 3-2 di Barrow si fa nera per i salentini

vedi letture

Al terzo minuto di recupero, la volontà ferrea del Lecce di andare a prendersi una vittoria insperata potrebbe finire per costare davvero carissimo alla squadra di Liverani, trafitta in contropiede dal Bologna, per il gol del 3-2 che potrebbe far finire così la partita. Contropiede lanciato da Barrow verso Santander, che si fa parare il tentativo da Gabriel a tu per tu. Sulla ribattuta arriva Orsolini con un assist comodo per l'accorrente Barrow, che fa 3-2 a porta vuota.