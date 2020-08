Lecce retrocesso in Serie B, il club: "A testa alta. E' solo un arrivederci"

Il Lecce non riesce nell'impresa e perde 4-3 contro il Parma, anche se la vittoria del Genoa contro il Verona avrebbe reso inutile anche il successo salentino. I giallossi sono così la terza squadra retrocessa insieme a Brescia e SPAL, ma tramite i social il club salentino ha comunque voluto ringraziare i suoi giocatori per l'impresa sfiorata: "I nostri ragazzi hanno lottato fino alla fine. Non è successo. Ma l'amore per questa maglia non finirà mai. E' solo un arrivederci. A testa Alta. Se tifi Lecce tifi Lecce e basta".