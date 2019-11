© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mister Liverani conferma Meccariello a destra, tornano dal 1’ Babacar, Calderoni e Mancosu, mentre Majer stringe i denti a centrocampo. Sul fronte opposto è Defrel a sostituire l’infortunato Caputo, Locatelli fa rifiatare Duncan in mediana e a sinistra trova spazio Kyriakopoulos.

Queste le formazioni ufficiali di Lecce-Sassuolo, gara valida per l’11º turno di Serie A in programma alle ore 15 al Via del Mare:

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Meccariello, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Petriccione, Tabanelli; Mancosu; Lapadula, Babacar. All.: Liverani.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Marlon, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; Berardi, Traorè, Boga; Defrel. All.: De Zerbi.