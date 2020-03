Lecce, Sticchi Damiani: "Stiamo preparando un piano condiviso per salvare il calcio"

In diretta su Radio Punto Nuovo, Saverio Sticchi Damiani, presidente Lecce ha parlato delle misure che la Serie A sta adottando per salvare il calcio italiani dal ristagno economico dovuto allo stop alla stagione imposto dalla diffusione del Coronavirus: “Stiamo cercando di creare un confronto quotidiano tra tutti i presidenti Serie A, con Dal Pino e De Siervo. Anche oggi abbiamo fatto un'ennesima riunione per affrontare vari temi, che sono riservati. Tra poco uscirà un documento condiviso. Stiamo cercando come ricavare introiti qualora il campionato non dovesse più ricominciare, parliamo di circa 200-300milioni, un modo potrebbe essere ridurre gli stipendi in relazione ad un determinato periodo. Il sistema calcio rischia un danno esorbitante, quindi bisogna anche poter pensare di giocare ad Agosto. Playoff e playout? Ne avevamo parlato ed io ero assolutamente scettico sul tema, ma credo che la proposta sia caduta. Rischio fallimento società? Dipende da che tipo di politica e che tipo di indebitamento hanno le società. Il Lecce non ha nessun debito, ma sicuramente ci sarebbe un impatto grande, senza però alcun debito pregresso".