Lecce vicinissimo al ritorno in B: 2-2 col Parma dopo 45'. Ma il Genoa è avanti 3-0

Il Lecce è vicinissimo al ritorno in Serie B. A 45 minuti dalla fine del campionato 2019/20 la squadra di Liverani - che dovrebbe vincere e sperare in una non vittoria del Genoa - è sul 2-2 al Via del Mare contro il Parma. Però dal Ferraris non arrivano buone notizie perché il Genoa contro l'Hellas è avanti 3-0.

Senza mordente la squadra giallorossa nella prima mezzora. Un inizio molle che ha permesso al Parma di passare in vantaggio e di allungare. Sfortunati e arrendevoli, i ragazzi di Liverani sono passati in svantaggio dopo 11 minuti a causa di una autorete di capitan Lucioni: dopo un tiro di Hernani finito sul palo, il numero 5 ha deviato il pallone alle spalle di Gabriel e ha portato in vantaggio gli emiliani.

Dopo il gol del vantaggio la squadra di D'Aversa ha guadagnato fiducia e collezionato occasioni: prima Kulusevski e poi (soprattutto) Caprari sono andati vicini al raddoppio, una rete che è arrivata prima della mezzora proprio col numero 24 che ha capitalizzato una bella ripartenza.

Il Lecce ha avuto il merito negli ultimi sette minuti di rientrare in partita: ha accorciato le distanze con Barak e poi, sempre con un colpo di testa, ha trovato con Meccariello il gol del pari. Un 2-2 che può far ben sperare in vista della ripresa, ma la salvezza dipende anche dalla sfida del Ferraris. E la gara tra Genoa e Hellas non sembra in discussione.

