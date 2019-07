Lecce, Yilmaz e Ciano per chiudere l'attacco. E uno sguardo al futuro

© foto di

Il nome di Burak Yilmaz resta il primo sulla lista della spesa di Mauro Meluso. Il direttore sportivo giallorosso è fiducioso, la settimana che sta iniziando potrebbe essere quella decisiva per la svolta. E certo che, per una neo-promossa, avere un tandem d'attacco formato da Lapadula e dal bomber turco rappresenta un lusso incredibile. Allo stesso modo si proverà a portare nel Salento anche una seconda punta: Ciano è un profilo che piace, ma non c'è fretta. Due nuove pedine più La Mantia, Falco e Lapadula per definire il reparto offensivo.

Mediana. A centrocampo prosegue la ricerca degli scout giallorossi per regalare un calciatore che possa dare qualità oltre che sostanza: l'ecletticità di Shakhov, le idee di Tachtsidis e la freschezza di Petriccione potrebbero non bastare, Liverani si aspetta un altro grande colpo. La difesa, invece, è quasi fatta: manca un centrale da aggiungere a Meccariello, Lucioni e Rossettini, sulle corsie esterne confermato il duo Fiamozzi-Calderoni che si giocherà il posto con quello tutto nuovo Vera-Benzar.

Baby. Gallo e Lo Faso, due giovani promesse per il futuro. Non mancheranno anche gli investimenti per il futuro, con il primo che attende solo di essere ufficializzato dal club salentino. Occhi anche su Simone Santoro, centrocampista classe '99. Qualcosa bolle in pentola, per un Lecce che vuole continuare ad arricchire il proprio progetto.