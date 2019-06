Necdet Erzegen, agente che fa parte dell'entourage di Burak Yilmaz, attaccante del Besiktas nel mirino del Lecce, ha rilasciato alcune dichiarazioni a SoloLecce.it per fare il punto della situazione: "La trattativa con il Lecce, per quanto ci riguarda, è morta. Il Besiktas si è dichiarato indisponibile a portare a termine l'affare. Ci sono distanze economiche che non si possono colmare. Non credo ci sia più alcun margine di manovra".