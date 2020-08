Liam Gallagher è scatenato sui social. Il fan n°1 del City: "Messi, Messi, Messi, Messi"

"Messi messi messi messi messi messi messi messi messi messi". Serve ben poca interpretazione per il tweet di Liam Gallagher, ex leader degli Oasis e sfegatato fan del Manchester City di cui è abbonato. "E' come la corsa allo spazio: il primo paese a mettere piede sulla luna, ora è il primo club che prenderà Messi", scrive in un altro tweet. E sono solo due di una lunga serie...

It’s like the space race first country to land on the moon first club to sign the messi

— Liam Gallagher (@liamgallagher) August 26, 2020