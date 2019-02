© foto di Imago/Image Sport

Mai una gioia. Al netto della possibilità di vivere una trasferta prestigiosa come quella del Camp Nou, i tifosi del Lione non saranno stati particolarmente felici del sorteggio che li ha messi contro il Barcellona. Altro che Davide contro Golia: il Lione non pare avere neanche la fionda, per fare me ai blaugrana. Almeno, questo dicono i numeri: sei precedenti, quattro sconfitte e due pareggi. Non c'è mai stata storia.

Chiedere a Pep. Guardiola, ovviamente. Dovrebbe farlo Ernesto Valverde, oggi tecnico dei catalani. Nel girone, il Lione ha giocato tutto fuorché il ruolo del comodo sparring partner: 2-1 clamoroso all'Etihad Stadium, pareggio per 2-2 in Francia. I ragazzini terribili di Bruno Génésio hanno già dimostrato che possono dare fastidio. E mettersi in mostra: come l'Ajax, il Lione ha un'età media appena sopra i 24 anni. Occhio alla linea verde transalpina che avanza.