© foto di Federico De Luca

Lunga intervista rilasciata da Marcello Lippi al Daily Mail. L'ex CT della Nazionale azzurra ha raccontato degli aneddoti piuttosto interessanti: "Ferguson è quasi come un fratello per me. Ci siamo scambiati molti regali; una volta gli ho portato da Torino i gianduiotti per i suoi nipoti, ma alla fine se li è mangiati lui.A lui, invece, piaceva mandarmi le Matrioske contenenti il suo Whisky del 1971. Devo farmene mandare un altro po'".

Vicino al Tottenham - "Sono stato molto vicino mentre allenavo la Juventus. Furono molto gentili, contattarono mio figlio Davide ma non me la sono sentita di lasciare Torino. Per me la Juve è stata come il Manchester United per Ferguson: un club che ho amato tantissimo. E poi non conoscevo l'inglese, rifiutai anche per questo motivo".