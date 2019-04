Lite con Adani, Tapiro d'Oro per Allegri: "Capisce molto di calcio"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La lite in diretta tv con Daniele Adani regala un Tapiro d'Oro a Massimiliano Allegri. Il tecnico della Juventus ha infatti ricevuto il noto "premio" di Striscia la notizia: "Io arrogante? Molto arrogante (ride, ndr). Sto invecchiando. Sono andato dritto, ho fatto sfondamento come a basket. Ho sbagliato".

È più felice per lo scudetto o triste per l'eliminazione in Champions.

"Mi hanno che siamo usciti in Champions. Che dobbiamo fare".

Complimenti per lo scudetto.

"Non è facile lo scudetto. Per la coppa ci sarà l'anno prossimo, l'importante è avere occasioni. Chi non ce l'ha... Ci siamo divertiti anche quest'anno, abbiamo vinto".

Adani?

"Era un difensore. Ma è anche un bravo ragazzo, poverino. Poi capisce molto di calcio. Molto. Un valido professionista. Io avevo degli amici a cena che mi aspettavano".