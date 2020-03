live A Casa Con La Juve, Bonucci: "Ogni mattina arriva il compito da fare"

vedi letture

Il difensore bianconero Leonardo Bonucci e l'attore Luca Argentero, ognuno dalle proprie residenze torinesi, saranno i protagonisti del quinto appuntamento di "A Casa Con La Juve", il format ideato e proposto da Juventus TV in questo periodo di emergenza sanitaria che trattiene la popolazione in casa. I due ospiti saranno in diretta con Enrico Zambruno e Claudio Zuliani e nel corso della mezz'ora risponderanno alle domande degli utenti e, come sempre, a curiosi quesiti di qualche svariato challenge proposto per l'occasione.

15.00 - Comincia la diretta

Cosa state facendo in questi giorni?

Bonucci: "Sto benissimo. Sono stati giorni difficili, oggi è finito l'isolamento volontario, non ho avuto sintomi e dunque sono stato fortunato. Con figli e moglie a casa la giornata diventa intensa a casa, non ci annoiamo. Con mio figlio Lorenzo abbiamo giocato in cortile come facevamo noi un tempo. Sono cose che adesso vedi un po meno, mi ha emozionato. Abbiamo deciso che adesso lo faremo una volta al giorno".

Argentero: "Io vivo in campagna, mi sento fortunato in questa situazione. Avendo un po' di terra, coltivo i miei pomodori. Quando si dice nel mondo del cinema 'braccia rubate alla terra'... ho una compagna pazzesca, piena di energia. Stiamo vivendo l'attesa di un bambino, non c'è nulla di più bello che una nuova vita per immaginare il futuro, ci riempie di buoni propositi".

Gioco: quella volta che...

Bonucci: "Devo ringraziare una chiusura in scivolata di Chiellini in Nazionale contro il Portogallo, avevo sbagliato io e lui ha salvato un gol fatto".

Argentero: "Ero a Roma, nel 1996, c'era Vialli con una coppa dalle grandi orecchie. Quella serata me la ricordo parecchio".

Bonucci: "Quando ero più giovane, facevo serata a Milano, dovevo rientrare a Treviso e più volte ho dormito sull'A4. Facevo qualche ora di sonno e poi riprendevo la strada".

Argentero: "Treni e aerei non ne perdo di solito, perché vado in largo anticipo. Ho detto dei no a dei progetti che non mi convincevamo e poi invece... a volte capita".

Bonucci: "Un momento di grande felicità è stato quando mio figlio Matteo ha superato il momento peggiore/migliore della sua vita, adesso sta bene".

Argentero: "Ho sfasciato quasi tutte le macchine che ho avuto in vita mia, un paio di volte l'ho portata dal carrozziere senza dirlo a nessuno".

Leo, il tuo attore preferito?

"Checco Zalone, fa morire da ridere.".

Leo, oltre al calcio una tua passione da bambino?

"La pesca, andavo con mio nonno e mio padre al laghetto sportivo. Mi piaceva, poi col tempo non sono più riuscito perché ho un lavoro che mi porta via tanto tempo".

Luca, il personaggio più difficile che hai interpretato?

"Leonardo Da Vinci, è stato complicato per costume e gergo, era un italiano antico. E' stato molto complesso ma una bella esperienza".

Leo, avete i compiti a casa in questo periodo di isolamento?

"Ogni mattina arriva il compito. Io di solito mi alleno alle 15: cyclette, trazioni, flessioni, tutti i giorni. In cortile ho anche una salita che tornerà utile".

Non vedi l'ora di fare cosa quando finirà questo periodo?

Bonucci: "Andare a mangiare un gelato".

Argentero: "Spero di avere presto tra le mani un fagottino, siamo agli sgoccioli e non vedo l'ora. Spero nel frattempo finisca presto questa emergenza".

Luca, da dove nasce la tua passione per la Juve?

"Da una maglia col dieci di Platini, che mi regalò il babbo a quattro-cinque anni. Lui non è un tifoso accanito, fu una suggestione".

Chef Bonucci, cosa cucina?

"Dal soffritto del pomodoro per la pasta, al salmone al forno, al tiramisù rigorosamente con i pavesini. Mi sto divertendo con la mia prof Martina che mi dà istruzioni".

15.33 - Finisce la diretta