LIVE TMW - A tutto allenatori: Donadoni silurato. Spalletti: "Rinnovo? Ce l'ho"

INTER, SPALLETTI SUL RINNOVO - Nel corso dell'ultima conferenza stampa della stagione, Luciano Spalletti s'è così espresso sulla trattativa per il rinnovo del contratto: "Ce l'ho. Sarebbe successo anche senza il quarto posto. I progetti si costruiscono con calciatori e risorse, con allenamento soprattutto. La società mi ha ribadito che il contratto lo vogliono prolungare. A me non interessa. Io il contratto ce l'ho. Comunque senza i risultati non si va da nessuna parte. Se non avessimo ripreso il nostro cammino in quel momento di fatica... Del contratto che te ne fai. Io ho ancora un anno di contratto. Che fretta c'è di prolungare il contratto".

16.20 - UFFICIALE: BOLOGNA, ESONERATO DONADONI - Il Bologna Fc 1909 comunica che Roberto Donadoni non sarà l’allenatore della Prima squadra per la prossima stagione. A Roberto e al suo staff va un sentito ringraziamento per il lavoro svolto con passione e professionalità nel corso delle tre stagioni trascorse sulla panchina rossoblù.

"Considero Donadoni un ottimo allenatore", dichiara il Presidente Joey Saputo, "che ha dato al nostro Club un importante contributo di credibilità. Abbiamo ritenuto però che dopo tre anni il suo ciclo a Bologna fosse arrivato alla conclusione nonostante l’impegno e la dedizione che lui e il suo staff hanno sempre dimostrato. Gli auguro le migliori fortune per il prosieguo della carriera".

16.09 - CHELSEA, DALL'INGHILTERRA: DAVID LUIZ PER LIBERARE SARRI - Secondo il Daily Express, potrebbe esserci uno scambio tra Maurizio Sarri e David Luiz, ormai fuori dai progetti dei Blues. De Laurentiis infatti in questo momento è fermo sulla sua posizione e chiede otto milioni di euro per liberare l'allenatore.

15.09 - BOLOGNA: DONADONI VERSO L'ESONERO - Roberto Donadoni dovrebbe presto essere esonerato dal Bologna. Secondo quanto riportato da Sky Sport è atteso a breve il comunicato ufficiale del club felsineo, che annuncerà il divorzio dall'attuale tecnico rossoblù.

14.20 - MANCINI: 'FELICE PER ANCELOTTI AL NAPOLI' - A proposito di allenatori, ieri il Napoli ha ufficializzato l'ingaggio per le prossime tre stagioni di Carlo Ancelotti. Questione che il neo commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini ha così commentato: "Sono contento per Carlo, è tornato in Italia e in un grande club".

12.10 - SPALLETTI, OGGI IL RINNOVO - Dopo il lungo summit di ieri, Luciano Spalletti nella giornata odierna terrà una conferenza stampa alla Pinetina. Sarà l'occasione per annunciare anche il rinnovo di contratto, quasi certamente fino al 2021.

11.55 - SARRI-CHELSEA, PASSI AVANTI - Secondo Niccolò Ceccarini, direttore di 'RMC Sport', il Chelsea ha aperto alla possibilità di pagare la clausola rescissoria di Sarri da 8 milioni di euro.



11.10 - BOLOGNA, L'ESONERO DI DONADONI COSTA CARO - Non sarà un esonero low cost quello che nelle prossime ore definirà il Bologna. Mandare via Donadoni e il suo staff un anno prima della scadenza naturale del contratto, infatti, costerà al club emiliano 4.3 milioni di euro.

11.00 - SAMPDORIA, AVANTI CON GIAMPAOLO - Avanti alla Sampdoria. Marco Giampaolo resterà sulla panchina blucerchiata: l'annuncio dopo il summit di ieri è arrivato direttamente dal presidente Massimo Ferrero. Clicca qui per la notizia

10.55 - CHELSEA, PER I TABLOID SARRI IL FAVORITO PER IL DOPO CONTE - Secondo i tabloid inglesi, Maurizio Sarri è il favorito per raccogliere l'eredità di Antonio Conte, allenatore vicino all'esonero. In realtà, l'ingaggio ad oggi non è così semplice né così vicino, ma il summit di oggi per la stampa d'oltremanica è indicativo di un accordo vicino. Clicca qui per la notizia

10.37 - BOLOGNA-FILIPPO INZAGHI, ACCORDO RAGGIUNTO - Il Bologna, che oggi dovrebbe esonerare Roberto Donadoni, ha già raggiunto l'accordo con Filippo Inzaghi per la prossima stagione.

10.30 - Amici di TMW, buongiorno. Sarà oggi giornata fondamentale per ciò che riguarda il futuro di alcuni allenatori. I tasselli sono quasi tutti al loro posto, ma nelle prossime ore dovrebbero arrivare gli ultimi importanti scossoni: Maurizio Sarri, congedato dal Napoli ma non ancora licenziato, oggi tramite il suo entourage incontrerà il Chelsea, club che a sua volta non ha ancora esonerato Antonio Conte. Luciano Spalletti dopo il lungo summit di ieri dovrebbe annunciare il rinnovo in conferenza stampa, mentre a Roberto Donadoni ieri è stato dato il benservito e nella giornata odierna il Bologna dovrebbe annunciare l'esonero. Intanto, Gasperini ha annunciato che resterà all'Atalanta: "Non ho mai pensato di andare via", ha dichiarato.