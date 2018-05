LIVE TMW - A tutto allenatori: Oggi Spalletti rinnova. Sarri-Chelsea, passi avanti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tutti gli aggiornamenti sul domino delle panchine

12.10 - SPALLETTI, OGGI IL RINNOVO - Dopo il lungo summit di ieri, Luciano Spalletti nella giornata odierna terrà una conferenza stampa alla Pinetina. Sarà l'occasione per annunciare anche il rinnovo di contratto, quasi certamente fino al 2021.

11.55 - SARRI-CHELSEA, PASSI AVANTI - Secondo Niccolò Ceccarini, direttore di 'RMC Sport', il Chelsea ha aperto alla possibilità di pagare la clausola rescissoria di Sarri da 8 milioni di euro.



Situazione Sarri in evoluzione: Il Chelsea sembra intenzionato a pagare la clausola di 8 milioni di euro — Niccolò Ceccarini (@NickCecca) 24 maggio 2018

11.10 - BOLOGNA, L'ESONERO DI DONADONI COSTA CARO - Non sarà un esonero low cost quello che nelle prossime ore definirà il Bologna. Mandare via Donadoni e il suo staff un anno prima della scadenza naturale del contratto, infatti, costerà al club emiliano 4.3 milioni di euro.

11.00 - SAMPDORIA, AVANTI CON GIAMPAOLO - Avanti alla Sampdoria. Marco Giampaolo resterà sulla panchina blucerchiata: l'annuncio dopo il summit di ieri è arrivato direttamente dal presidente Massimo Ferrero. Clicca qui per la notizia

10.55 - CHELSEA, PER I TABLOID SARRI IL FAVORITO PER IL DOPO CONTE - Secondo i tabloid inglesi, Maurizio Sarri è il favorito per raccogliere l'eredità di Antonio Conte, allenatore vicino all'esonero. In realtà, l'ingaggio ad oggi non è così semplice né così vicino, ma il summit di oggi per la stampa d'oltremanica è indicativo di un accordo vicino. Clicca qui per la notizia

10.37 - BOLOGNA-FILIPPO INZAGHI, ACCORDO RAGGIUNTO - Il Bologna, che oggi dovrebbe esonerare Roberto Donadoni, ha già raggiunto l'accordo con Filippo Inzaghi per la prossima stagione.

Clicca qui per la notizia

10.30 - Amici di TMW, buongiorno. Sarà oggi giornata fondamentale per ciò che riguarda il futuro di alcuni allenatori. I tasselli sono quasi tutti al loro posto, ma nelle prossime ore dovrebbero arrivare gli ultimi importanti scossoni: Maurizio Sarri, congedato dal Napoli ma non ancora licenziato, oggi tramite il suo entourage incontrerà il Chelsea, club che a sua volta non ha ancora esonerato Antonio Conte. Luciano Spalletti dopo il lungo summit di ieri dovrebbe annunciare il rinnovo in conferenza stampa, mentre a Roberto Donadoni ieri è stato dato il benservito e nella giornata odierna il Bologna dovrebbe annunciare l'esonero. Intanto, Gasperini ha annunciato che resterà all'Atalanta: "Non ho mai pensato di andare via", ha dichiarato.