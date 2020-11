live Atalanta, Djimsiti: "Sconfitta con il Verona? Come ha detto il Papu dobbiamo pedalare"

13.15 - Tra pochi minuti Berat Djimsiti, difensore dell'Atalanta, interverrà in conferenza stampa prima del match di Champions League contro il Midtjylland.

Cosa cambia con la sconfitta di Verona?

"Cercheremo di andare avanti e di affrontare al meglio la sfida. Abbiamo perso due punti con due nostri errori, ma cercheremo di affrontare al meglio questa sfida".

È cresciuto molto nell'ultimo periodo.

"Non sono uno che legge tanto i vari giornali, sicuramente sono cresciuto tanto. A gennaio sono cinque anni che sono in Italia, è un campionato che ti fa crescere anche mentalmente. Adesso è il terzo anno che sono qui col mister, penso di essere cresciuto. C'è qualità in questa squadra, questo ti aiuta a crescere".

Come state?

"Si vede che c'è la voglia giusta. Penso che sia lo stesso anche per i miei compagni di squadra".

Prima del Verona avete subito soltanto due gol. Cosa è cambiato?

"Ultimamente abbiamo preso meno gol, siamo più solidi dietro. Abbiamo lavorato per arrivare a questa compattezza in difesa, è la nostra forza. Nelle ultime gare siamo riusciti a giocare meglio, con l'Hellas abbiamo commesso degli errori evitabili, ma possiamo sempre crescere".

Come vivete voi questa alternanza di risultati?

"Come ha detto il Papu, dobbiamo pedalare. Lo sappiamo, i risultati che abbiamo fatto ultimamente sono arrivati per la voglia che abbiamo. Siamo arrabbiati dopo la partita di sabato, ma vogliamo di andare avanti".

TMW - Quanto è importante l'arrivo di Romero? Quanto è difficile affrontare impegni ravvicinati?

"Romero ha fatto vedere che ha tutte le qualità per giocare ad alti livelli. Non è facile recuperare, ma la cosa più importante è non subire infortuni. Per il resto riusciamo a recuperare abbastanza bene tra le varie partite".

13.53 - È terminata la conferenza di Berat Djimsiti.