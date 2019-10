LIVE TMW - Atalanta, Gasperini: "Bene Muriel. Mi aspetto di più da Ilicic"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

Fonte: dal nostro inviato a Zingonia, Bergamo

13.15 - Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, interverrà dalla sala stampa del centro Bortolotti di Zingonia per analizzare il match di domani contro l'Udinese.

13.32 - È iniziata la conferenza stampa di mister Gasperini.

Un altro tour de force.

"Non c'è tregua, in partite così ravvicinate e di livello bisogna avere la capacità di pensare sempre al match successivo. Dobbiamo toglierci di dosso anche un po' di stanchezza, l'ho notata in questi ultimi due giorni. Abbiamo recuperato Kjaer e Palomino, forse abbiamo perso Masiello. Si tratta comunque di pochi giorni, il Papu sta bene: vediamo oggi la rifinitura, è chiaro che questi giocatori stanno giocando tanto, non è mai facile giocare al massimo. Sono comunque bravi a recuperare, questa settimana abbiamo avuto un giorno in più di recupero. Quando hai un quarto giorno riesci a recuperare meglio. Domani abbiamo bisogno di essere al meglio e stare molto bene a livello fisico. Giochiamo contro una squadra che ha subito poco. La posta in palio è alta, c'è l'opportunità di mantenere questa posizione in caso di vittoria. Giochiamo nuovamente in casa, davanti al nostro pubblico. Quindi è importante avere tutte le componenti al meglio".

Come ci si sente a perdere sfide come il Manchester, ma ricevere comunque complimenti?

"Alimenta la capacità di poter crescere e migliorare anche in campionato. Nelle prossime tre partite vogliamo fare molto bene, crediamo ancora che con 7 punti si possa arrivare almeno al terzo posto. C'è ancora questo traguardo possibile, ce la giocheremo con tutta la cattiveria che abbiamo. È evidente che i complimenti sono piacevoli, ma il risultato è stato molto pesante. Abbiamo un problema che ci trasciniamo dall'inizio, non tanto quando dobbiamo fare risultato ma quando dobbiamo gestire il vantaggio. Siamo meno bravi a difendere, è successo con il City, potevamo portare avanti la partita molto più a lungo. Dobbiamo migliorare la capacità di mantenere il risultato".

La situazione difensiva va migliorata.

"Ci sono molti momenti nelle partite, siamo sicuramente più bravi in certi contesti, in alcuni siamo meno sbilanciati e meno aperti. È successo anche contro il Sassuolo. Abbiamo cambiato sotto questo punto di vista rispetto al primo anno, dobbiamo tornare indietro. In proporzione paghiamo molto di più in difesa, creiamo presupposti come i calci di rigore. Domani dobbiamo raccogliere le energie, soprattutto nervose, dopo partite così intense serve molta forza mentale. Abbiamo bisogno di un'Atalanta di qualità. È una partita dura sul piano fisico, dobbiamo avere tutti al meglio. I ragazzi hanno speso molto".

TMW - I gol subiti possono essere un problema?

"La cosa più strana dell'Atalanta è che ha fatto tanti gol, sui gol presi ho già detto molto. La nostra situazione è da migliorare. Inizierei a rimarcare i gol fatti, visto che da anni la squadra segna molto".

TMW - Si aspettava il buon impatto da parte della squadra nei primi 20' di Manchester?

"Già abbiamo analizzato bene la partita, il risultato è stato molto pesante. In previsione della prossima partita bisognerà giocare meglio. A Manchester si poteva fare un gol in più".

Muriel?

"Muriel sta dando segnali migliori dal punto di vista della condizione, la sua capacità realizzativa è straordinaria. Deve giocare di più vicino l'area di rigore, ha un controllo e una rapidità di livello. È stato impiegato in tanti modi, ma per come la vedo io deve rimanere dentro l'area dove è micidiale. Ha una percentuale alta di gol fatti, speriamo non ci siano interdizioni varie come l'ultimo periodo".

Cosa può insegnare la sconfitta di Manchester?

"Ora ci caliamo nel campionato, ma alla Champions League ci pensiamo ancora. Abbiamo degli obiettivi da giocarci, ce li giocheremo al massimo delle nostre possibilità. In questo momento pensiamo nel campionato".

TMW - C'è problema di abbondanza in attacco?

"In attacco abbiamo gli uomini contati, sicuramente non vedo questa abbondanza. La forza rimane la realizzazione, ci ha portato in alto. Gli attaccanti sono sempre quelli che sono: iniziare domani la partita solo con Muriel non è il massimo, vediamo tra Ilicic e Malinovskyi come scenderanno in campo. Ci manca un giocatore in più. L'Udinese? Difensivamente parlano i numeri. Mi aspetto ancora di più da Ilicic, deve trovare una migliore condizione anche se le sue prestazioni sono sempre di livello".

Zapata?

"Non siamo fuori strada per il suo rientro, può recuperare per il ritorno con il City e la gara contro la Sampdoria. Non rischierei una ricaduta, preferisco aspettare. Kjaer e Palomino hanno fatto dei buoni allenamenti, sono pronti per giocare dall'inizio".

13.55 - È terminata la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini.