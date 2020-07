live Atalanta, Gasperini: "La Juve è una squadra che può vincere in Champions, sarà un bel test"

vedi letture

Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com. Premi F5 per la aggiornare!

23.55 - Tra pochi minuti Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, interverrà durante la conferenza stampa al termine del match vinto contro la Sampdoria.

00.13 - È iniziata la conferenza del tecnico nerazzurro: "Abbiamo fatto fatica, la Samp era molto chiusa e pressava molto bene. Abbiamo dovuto adattarci al loro modo di giocare, altrimenti rischiavamo di favorirli. Noi siamo stati pericolosi nel secondo tempo, l'abbiamo interpreta bene. Noi siamo stati pericolosi e abbiamo vinto".

Anche oggi cambi di qualità.

"Non abbiamo una rosa lunghissima, ma c'è qualità. Abbiamo 15-16 giocatori titolari. Non abbiamo avuto infortuni, è la cosa che mi preme da qui alla fine del campionato. È chiaro che quando puoi utilizzare certi giocatori il potenziale aumenta".

Ora c'è la partita con la Juventus.

"È una partita a sé, abbiamo sei punti per la matematica qualificazione in Champions, siamo vicini a Lazio e Inter. Può essere un test in previsione Champions, per adattarci e abituarci al valore di una squadra che in Champions può vincere. Io la interpreto sotto questo aspetto e vedremo come affrontarla. Poi abbiamo la partita con il Brescia, sempre importante perché possiamo mettere il punto sulla qualificazione".

È stata una vittoria importante anche per la città.

"Tutto quello che è successo è stata una motivazione in più per rappresentare la rinascita della città. Ci sono state zero persone in terapia intensiva. Le ultime 13 partite nello scorso anno le abbiamo vinte 9 e pareggiate 4. Ma stiamo viaggiando su questi ritmi".

Sono arrivate nove vittorie consecutive.

"Si, ci sono anche quelle della Champions League. Da gennaio la squadra viaggia con questi ritmi e sa vincere con mezzi diversi. La squadra sa vincere in modi diversi. Abbiamo vinto anche questo tipo di partita con merito per i ragazzi è stato un grande traguardo".

00.17 - È terminata la conferenza di Gian Piero Gasperini.