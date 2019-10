LIVE TMW - Atalanta, Gasperini: "Muriel partito bene, poi si è perso tempo"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

Adesso arriva la Lazio.

"Si riparte con una partita di prestigio, iniziamo questa striscia di gare. Domani sarà una bella partita. Abbiamo già giocato a Roma, questa è la quinta trasferta che facciamo. L'importante è ripartire subito bene. I giocatori sono rientrati bene dalle nazionali, lo spirito è rimasto intatto. La vittoria di due settimane fa ha lasciato un bel segno, siamo pronti".

Subito Muriel o ci sono altre soluzioni?

"Queste sono le soluzioni. È evidente che Muriel abbia superato quella striscia di tre settimane in cui ha avuto delle difficoltà, era un momento buono per lui. La mancanza di Zapata lo costringerà a superare gli ostacoli. Queste partite saranno fondamentali".

Ilicic sta bene? E Muriel?

"Si sta bene. Muriel? Con lui abbiamo perso un po' di tempo, tra convocazioni e infortuni. Era partito molto bene all'inizio. Questi giocatori hanno sempre giocato. Muriel si è fermato quando è stato infortunato, quando sono stati disponibili hanno giocato tutti. Non vedo differenza, deve dare il suo contributo. Purtroppo ci sono anche questi momenti".

TMW - Con l'assenza di Zapata penserà anche ad un cambio di modulo?

"Abbiamo delle alternative e le utilizzeremo, sono tutte soluzioni che abbiamo già provato. È difficile pensare di cambiare molto in questo momento".

TMW - Qual è l'avversario più complicato da affrontare in questo mini-ciclo?

"Quando inizi una striscia così tutte le gare ti sembrano difficili, pensiamo ad una sfida per volta. Partiamo in questo modo, poi anche con Udinese e Cagliari non sarà semplice. In Champions League incontriamo il Manchester, dunque non ci resta che iniziare".

Si aspetta una battaglia contro la Lazio?

"Abbiamo un calendario con diverse trasferte, cercheremo di sfruttare al meglio anche il fattore campo. Siamo molto concentrati sul campionato, al di là delle difficoltà o dei momenti sappiamo che possiamo fare buone prestazioni".

Ha visto qualche partita delle nazionali?

"Ho visto molte partite brutte e di poco interesse, con poco seguito. Le nazionali che interrompono così il campionato non sono una buona soluzione. Ho visto pochissime partite decenti".

