LIVE TMW - Bologna, Bani: "Lavoro per aiutare la squadra"

Vigilia della trasferta di Lecce per il Bologna, che nel pomeriggio partirà alla volta del Salento. Nella sala stampa del centro sportivo di Casteldebole prenderà la parola Mattia Bani.

11:30 inizia la conferenza stampa

Domani è la tua 60esima partita in A. Come vivi questo traguardo?

"Se penso alla mia partenza è un bel traguardo. Voglio cercare di affermarmi il più possibile con questa squadra. Per ora sto andando bene, allenarmi con gente come Danilo è molto importante per la mia crescita".

Ti aspettavi di giocare così tanto?

"Lavoro settimanalmente per quello, per essere d'aiuto alla squadra con le mie caratteristiche".

Quanto pesa l'assenza di Danilo domani?

"Abbiamo giocato altre partite senza di lui, siamo un gruppo affiatato e chi giocherà al posto di Danilo darà il massimo".

Tu sei toscano: come vivi la sfida con la Fiorentina del 6 gennaio?

"Sono in difficoltà ma sono sicuro che si presenteranno agguerriti. Ma ora pensiamo al Lecce che è la partita più importante".

Come giudichi fin qui la tua esperienza?

"Sono molto soddisfatto. Sento la fiducia del gruppo e aver trovato anche i gol mi ha dato una mano. Giocare qui è molto facile perché tutti sono messi in condizione di poter rendere al meglio".

Che giocatore è Vignato?

"Un bel prospetto, deve crescere tanto ma è intelligente e ha grandi colpi. Qui troverebbe un ottimo ambiente per migliorare".

Ti senti di poter fare più gol?

"Spero di sì. Le situazioni sui piazzati ci portano ad essere pericolosi. Si può sempre far meglio e dovremo farci trovare pronti in ogni situazione".

11:50 termina la conferenza stampa