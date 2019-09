LIVE TMW - Bologna, Da Costa: "Questo è un gruppo splendido"

Vigilia di Udinese-Bologna (domani ore 15); a Casteldebole, prima della seduta rifinitura rossoblu, conferenza stampa degli assistenti di Sinisa Mihajlovic Emilio De Leo e Miroslav Tanjga. Con loro anche Angelo Da Costa.

10:00 inizia la conferenza stampa. Prima domanda per Da Costa

È arrivato il momento di essere più concreti sotto porta?

"Siamo consapevoli che avremmo potuto fare più punti ma sappiamo che dobbiamo continuare a fare prestazioni così. Non siamo disperati tanto da dover pensare di prendere punti. Certo, dobbiamo avere più attenzione".

Stessa domanda per Tanjga.

"Qualche volta in passato eravamo felici quando prendevamo un punto, adesso invece ci fa male. In futuro questi punti saranno recuperati".

Stessa domanda per De Leo

"Siamo rammaricati per i finali di gara con Roma e Genoa. Però credo che stiamo crescendo in termini di mentalità. Dopo la Roma sembrava fossimo retrocessi, per me è un segnale di quanto crediamo in quanto stiamo facendo e quanto vogliamo diventare una squadra importante. Dobbiamo sempre consolidare quello che stiamo facendo bene, con leggerezza e coraggio".

Per De Leo: domani toccherà a Santander?

"Questa domanda non ha risposta, lo sapete (ride, ndr). Federico sta benissimo come tutti gli altri, abbiamo massima disponibilità di tutti".

Stessa domanda per Tanjga

"Ogni volta che ha giocato ha portato qualità alla squadra, in allenamento è sempre positivo, è sempre candidato per giocare a maggior ragione avendo giocato due partite in pochi giorni".

Per Da Costa: quanto è cambiata la mentalità del Bologna con Mihajlovic?

"Sinisa ha provato subito a cambiare subito il nostro atteggiamento, giocando per vincere. Dopo un ko come quello con la Roma non c'è solo dispiacere ma anche rabbia. Noi non vogliamo perdere neanche una partitina in allenamento. Con il mister e il suo staff abbiamo fatto un salto di qualitò, giocando con rispetto di tutti e con paura di nessuno. Ora abbiamo il piacere di andare ovunque e provare a vincere".

Per De Leo: vi aspettate una partita fisica?

"Sì, è una delle loro caratteristiche. Difendono bene e compatti e poi ripartono in spazi grandi. Hanno giocatori potenti e veloci, sappiamo cosa aspettarci. Dobbiamo farci trovare pronti a controbattere colpo su colpo facendo il nostro calcio".

Stessa domanda per Tanjga

"Se dovessimo andare in un ring forse avremmo paura ma a Udine andiamo per giocare a calcio. Siamo fisicamente preparati, forse tra i migliori in Serie A e andremo lì per proporre il nostro gioco".

Per De Leo: è probabile qualche avvicendamento? E come giudicate la prova di Krejci mercoledì?

"Non dobbiamo cambiare per forza. Questa è una gara che ci presenta delle caratteristiche particolari e valuteremo in base a questo. Ladi sta riprendendo i suoi ritmi, a Genova è salito bene, è stato affidabile. Anche lui ha caratteristiche offensive però la sua abilità è stata quella di mettersi al servizio della squadra".

Stessa domanda per Tanjga

"Se guardiamo le ultime due partite non possiamo dire che i giocatori sono stanchi. Qualche cambio ci sarà ma non per stanchezza. Su Krejci ha giocato molto bene e siamo contenti della sua prestazione".

Per Da Costa: come si vive il ruolo di vice Skorupski?

"In questi anni ho visto cambiare molto la società, abbiamo avuto una crescita di mentalità sia tecnica che dirigenziale. L'obiettivo nostro è fare qualcosa di speciale, non ci accontentiamo più. Questo spinge comunque ad essere vivo, ad essere sempre pronto, ad aiutare Lukasz e gli altri portieri giovani. Io voglio giocare, ovviamente, però essere parte di questo gruppo è quello che mi spinge a dare il massimo a prescindere. La situazione particolare del mister ha aumentato lo spirito di gruppo e lo spogliatoio è splendido".

Per De Leo: il Bologna ha fatto pochi gol rispetto alle occasioni create. Si può allenare la mira?

"È chiaro che ogni fattore che appare deficitario va migliorato giorno dopo giorno. Noi riusciamo a produrre tanto perché abbiamo i calciatori che interpretano bene entrambe le fasi, magari anche in modo dispendioso però con costrutto. Non mi preoccuperei comunque: continuando così finiremo per raccogliere quello che produciamo. La strada è quella giusta".

Stessa domanda per Tanjga

"Sono d'accordo con De Leo. Aggiungo che per ora è importante per noi oggi prendere pochi gol".

Per Tanjga: Danilo è in condizione di giocare?

"Non è ancora pronto al 100%, sarà comunque convocato".

Per De Leo: come avete vissuto l'errore di Sansone dal dischetto?

"Come ho detto nel post gara, Nicola è stato il primo a rammaricarsi per l'errore. Calcare la mano non aveva troppo senso. Il calciatore maturo e responsabile sa da solo che ha fatto un errore. Noi non colpevolizziamo il giocatore per l'errore tecnico. Dobbiamo essere cinici, certo, ma l'errore di Sansone è un errore di tutto il gruppo non solo del singolo".

Stessa domanda per Da Costa.

"Fa parte del processo di crescita del gruppo. Alla fine della partita non eravamo incazzati per il suo errore ma perché abbiamo sbagliato tanti gol. Noi portieri ieri abbiamo fatto una chiacchierata con i rigoristi della squadra per dargli consigli. Sansone è intelligente e bravissimo, sicuramente è dispiaciuto ma è già pronto per domani".

Stessa domanda per Tanjga

"Un rigore così si tira così sul 3-0 a cinque minuti dalla fine. In allenamento non ha tirato così e nessuno si aspettava che tirasse così. Comunque la lezione per lui e per tutta la squadra che queste cose non si fanno perché rischiano di non portare punti. La linea tra eroismo e perdente è molto sottile".

10:29 termina la conferenza stampa