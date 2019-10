LIVE TMW - Bologna, De Leo: "Abbiamo provato a giocarcela con coraggio"

Fonte: dalla sala stampa della Sardegna Arena

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine di Cagliari-Bologna, il tattico dei felsinei Emilio De Leo interverrà dalla sala stampa della Sardegna Arena per commentare la sconfitta dei suoi.

23.35 – Inizia la conferenza stampa.

La differenza in questa partita l'hanno fatta i cambi.

"Non saprei, abbiamo dovuto cambiare Santander perché aveva un problema fisico. Ci stava dando una grossa mano, abbiamo perso qualcosa nel tenere palla. Sul calo fisico, non scindiamo mai l'aspetto tattico da quello fisico. Facciamo ammenda per come è andata la gara, abbiamo subito il raddoppio per una serie di errori colpevoli e abbiamo fatto uscire il Cagliari".

Il Bologna non ha comunque fatto una brutta gara, meritando il vantaggio.

"Ci aspettavamo una gara difficile, sapendo che sull'asse centrale il Cagliari avrebbe costruito la sua azione. Abbiamo provato a giocarcela con coraggio, senza speculare. Però non siamo stati precisissimi, credo che nel secondo tempo la loro spinta andava combattuta in modo diverso, tanto che non è bastato quel che abbiamo fatto".

Mihajlovic vi ha detto qualcosa? Come mai avete scelto la coppia Bani-Denswil?

"No, non l'abbiamo ancora sentito. Sui difensori credo che nelle ultime settimane abbiamo alternato sempre in modo trasparente i ragazzi: ci fa piacere avere una competizione sana all'interno del gruppo, poi vanno fatte delle valutazioni in base a quello che abbiamo fatto e alle partite ravvicinate. Alcune scelte sono fatte in funzione di questo".

Orsolini può farvi fare il salto di qualità?

"Non mi va di soffermarmi su un singolo dopo la sconfitta. Però abbiamo bisogno della qualità dei calciatori offensivi, che oggi forse c'è stata in modo intermittente".

È stata una formazione inedita un po' in tutti i reparti, come valuta la prova di Schouten?

"Sapevamo di poter incontrare difficoltà tecnico-tattiche, ma abbiamo scelto di non snaturarci come ci ha trasmesso Mihajlovic. Schouten è forse partito timidamente, poi però è venuto fuori ritrovando anche pulizia, consentendoci di respirare un pochino. È giovane, vogliamo che faccia esperienza e anche lui migliorerà".