LIVE TMW - Bologna, De Leo: "L'errore sul rigore ci farà crescere"

Pareggio a reti inviolate con rammarico per il Bologna a causa del rigore fallito da Sansone. La formazione emiliana non è andata oltre lo 0-0 a Marassi contro il Genoa.

Emilio De Leo entra all'interno della sala stampa del "Ferraris". Inizia la conferenza.

L'errore di Sansone dal dischetto.

"Indubbiamente poteva fare un'altra scelta e calciarlo in maniera sicura. Noi nel post gara siamo partiti dall'errore. Non è mai intenzione nostra colpevolizzare un calciatore. Siamo una squadra unita e coesa, ci servirà per crescere e migliorare. Sono situazioni che fanno parte del nostro processo di crescita. Dall'altra parte c'è stato un approccio e un gioco migliore dopo la gara con la Roma. Siamo stati aggressivi e lucidi, abbiamo cercato di impostare il gioco con qualità. Da quel punto di vista siamo ampiamente soddisfatti".

Cosa vi ha detto Mihajlovic prima, durante e dopo?

"Prima della gara chiedeva un approccio determinato e non ripetere gli errori con la Roma. Durante la partita era soddisfatto per quello che stiamo facendo. Tutti noi avremmo voluto accelerare. A fine gara era rammaricato per i punti che abbiamo lasciato a terra".

Pochi tiri in porta?

"Indubbiamente dove noi pecchiamo dobbiamo lavorare e migliorare. Dal calcio di rigore, alla mancanza di cinismo e precisione. Dobbiamo sapere che dobbiamo migliorare questo aspetto. Dobbiamo responsabilizzarci con i calciatori di qualità che devono trovare lo spunto ma nel corso della stagione raccoglieremo quanto stiamo creando".

E' un caso che Palacio tenda ad essere la punta centrale in trasferta?

"Non c'è una logica particolare. Io credo che noi abbiamo degli attaccanti con caratteristiche differenti. A volte contro difensori ben piazzati un calciatore che possa rompere gli equilibri ci può aiutare di più".

Oggi in campo col 4-3-3.

"Secondo me noi abbiamo come sistema di gioco di partenza un 4-3-3 con una sua flessibilità a seconda delle dinamiche di una partita. Oggi l'intenzione nostra incastrandoci con un 3-4-1-2 era restare 4-3-3. La logica è quella che ci porta a prendere delle forme".

Bani?

"Premesso che l'eventuale gerarchia deve fissarla il mister e per il momento non l'ha fissata. A noi interessa avere dei giocatori affidabili e calati nel nostro livello di gioco".

I cambi fatti abbastanza avanti nella partita era per non alterare gli equilibri o perchè ragionavate in chiave Udinese?

"Non ragionavamo in chiave Udine. I cambi li abbiamo fatti così perchè non c'era la necessità di apportare modifiche".

