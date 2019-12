LIVE TMW - Bologna, De Leo: "Non guardiamo alla classifica"

Vigilia della trasferta di Lecce per il Bologna, che nel pomeriggio partirà alla volta del Salento. Nella sala stampa del centro sportivo di Casteldebole prenderà la parola l'assistente di Mihajlovic, Emilio De Leo.

11:30 inizia la conferenza stampa

Come si può proseguire su quanto di buono fatto nelle ultime partite?

"Per avere continuità sappiamo che ci sono tanti aspetti da sistemare. Se vogliamo consolidarci dobbiamo mantenere una capacità di giudizio oggettiva, essere più ordinati in certe interpretazioni difensive. Bisogna essere sempre lucidi".

Quanti di voi avrebbero pensato che a Natale ci sarebbe stata l'occasione di finire nella parte sinistra della classifica?

"Non ci siamo concentrati sul lungo termine perché avevamo troppo da fare sul lungo termine. Guardavamo avanti con fiducia perché sapevamo di poter fare bene partendo dai nostri principi. Ci tengo a dire una cosa: vogliamo raggiungere il top delle nostre potenzialità. Fino ad allora la classifica non la guardiamo".

Il Lecce a Brescia ha giocato male

"Se pensiamo sempre ai momenti degli avversari non ci concentriamo su noi stessi. Dobbiamo focalizzarci sulle nostre cose. Loro sicuramente vogliono riscattare la battuta d'arresto e andare in vacanza con maggiore serenità, come noi del resto. Sarà una gara difficile, contro una squadra organizzata e con un'identità precisa e che in casa è sempre aggressiva e vuole rimanere in Serie A con tutte le armi che ha a disposizione. Concentriamoci su quello che dobbiamo fare noi e sul mettere in mostra le nostre qualità tecniche".

Come sta Soriano?

"Sta bene, ha ripreso con il gruppo ed è a disposizione. Con l'ultimo allenamento scioglieremo i dubbi residui".

Mihajlovic ci pensa al mercato?

"Rispondo come risponderebbe il mister: abbiamo un'altra gara da giocare. C'è sicuramente un colloquio fitto con la dirigenza ma per ora ci concentriamo sulla partita di Lecce".

Giocherà Mbaye? Ci sono acciaccati?

"A parte Dzemaili, Dijks e Krejci che non saranno disponibili, ci saranno tutti. Su Mbaye: è una soluzione perché può giocare in diversi ruoli".

Come affronterete il Lecce che fin qui ha subito tanti gol?

"L'obiettivo nostro è portare a casa il risultato. La cosa importante sarà gestire i diversi momenti della partita, anche magari quando andremo in difficoltà senza farci prendere dallo scoramento, e poi mettere in campo tutte le nostre qualità sapendo che abbiamo le doti per vincere".

Come si allenano le situazioni su calci piazzati?

"Abbiamo fatto diversi gol fin qui su quelle situazioni. Resta il fatto che ci sono aspetti da migliorare. Le idee sono alla base della crescita, così come la qualità di calcio e le abilità di inserimento".

Fenucci ha detto che in tre anni volete arrivare in Europa.

"La risposta è la stessa di prima. Dobbiamo migliorare tanti aspetti, raggiungere una maturità poi potremo capire dove potremo arrivare"

11:50 termina la conferenza stampa