LIVE TMW - Bologna, De Leo: "Potevamo capitalizzare meglio, Medel-Miha ok"

Avete fatto arrabbiare Mihajlovic nel finale?

"Lui vuole la tensione alta fino all'ultimo minuto. Da quel punto di vista nessun motivo, il suo è uno stimolo per fare sempre meglio. La squadra ha controllato la gara, ha costruito gioco senza buttare via la sfera. Potevamo capitalizzare sicuramente di più".

Medel e Mihajlovic si sono chiariti?

"Al mister piace accendere la partita con l'adrenalina, forse ha pescato il calciatore più focoso. Siamo rientrati più determinati".

Come avete lavorato su Orsolini?

"Non credo sia corretto di gara in gara avere pensieri alternati su Orsolini. Ha i suoi tempi, fa i suoi errori: l'importante è avere rispetto per il proprio gruppo. Quando fu cambiato a Napoli, incoraggiò Skov Olsen. Deve restare concentrato, le sue prestazioni andranno dalla loro parte".

Il Lecce?

"È una squadra che aveva dimostrato già buone cose in passato, ha ottenuto risultati importanti. Serviva determinazione, abbiamo fatto molto bene".

Come mai sprecate tanto?

"Credo che siamo una squadra che, dalla scorsa stagione a oggi, fa tanti gol. Citiamo i problemi quando siamo più remissivi, abbiamo 12-13 calciatori andati in rete. Tutti si sono calati nel progetto, oggi avremmo potuto fare 7-8 gol".

Come sta Santander?

"Ha avuto una forte contusione, ma non abbiamo ancora accertamenti precisi. Valuteremo".

