live Bologna, Mihajlovic: "Gasp non deve insultare la mia panchina, altrimenti mi incazzo io"

vedi letture

Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com. Premi F5 per la diretta testuale!

21.45 - Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, interverrà tra pochi minuti all'interno della sala stampa del Gewiss Stadium per analizzare il match perso contro l'Atalanta.

22.10 - Tra qualche minuto inizierà la conferenza stampa dell'allenatore del Bologna.

22.17 - È iniziata la conferenza del tecnico rossoblù.

Stasera il Bologna ha giocato.

"La squadra ha fatto una buona prestazione, anche perché non era difficile fare peggio. Abbiamo giocato alla pari: noi non abbiamo fatto gol, loro hanno sfruttato le occasioni. Ci è mancata la scelta giusta nell'ultimo passaggio, dobbiamo migliorare da questo punto di vista".

Meglio il primo tempo?

"Tutta la gara è stata equilibrata, nel finale siamo andati in avanti perché stavamo meglio di loro. Siamo mancati dal quel punto di vista, si vede che Barrow era troppo emozionato, non ha fatto quello che mi aspetto da lui".

La discussione con la panchina e Gasperini?

"Ognuno deve fare le regole in casa propria. Se ho qualche problema con la sua panchina parlo con lui e viceversa, non è che sorpassa me e si incavola con la mia panchina. Così manca di rispetto a me, non è stato giusto da parte sua: quello che fanno i miei hanno fatto anche i loro. Lui non deve permettersi di insultare la mia panchina, altrimenti mi incazzo io e non va bene. Io poi non ho nulla da chiarire, poi è finito lì".

Come stanno i giocatori infortunati?

"Tomiyasu si è fatto male, gli altri stavano bene ma erano stanchi. Giocando ogni tre giorni e tutto non è semplice. Così non è calcio, non vediamo l'ora che tutto finisca. C'era anche il problema dei moscerini. Penso che i moscerini siano venuti in vacanza a Bergamo, ho mangiato mezzo chilo di moscerini. Mancano dieci giorni, poi ci riposeremo un po'. Cerchiamo di finire bene con dignità: non ho mai chiesto di vincere per forza, ma di fare bene il loro lavoro. In un anno si può sbagliare una volta, non due".

22.22 - È terminata la conferenza stampa di Sinisa Mihajlovic.