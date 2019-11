LIVE TMW - Bologna, Svanberg: "Lavoro per il Bologna e per l'Europeo"

Vigilia del derby contro il Parma per il Bologna, che più tardi effettuerà la seduta di rifinitura. Tra poco invece conferenza stampa della vigilia con Mattias Svanberg.

11:00 inizia la conferenza stampa

Come avete vissuto questa settimana con il ritorno di Mihajlovic?

"Sono felice che lui stia meglio e che sia tornato più vicino a noi".

Hai chiamato Zlatan? E può tornare al Malmö secondo te?

"Non ancora (ride, ndr). Ho parlato con lui una volta quando ho giocato a Malmö. Secondo me lui è troppo grande per tornare a giocare in Svezia"

Come arrivi a questa partita?

"È stata una bella settimana in nazionale ma adesso sono concentrato solo sul Bologna e sul derby di domani".

Dove ti trovi meglio nel centrocampo?

"Mi piace giocare in mezzo ma sono qui per aiutare la squadra"

Com'è il tuo rapporto con Kulusevski?

"Siamo grandi amici ma domani saremo rivali e faremo di tutto per vincere"

Senti di avere una grande occasione domani?

"Sì. È vero che non ho ancora trovato il gol ma non voglio stare con il pensiero fisso, voglio concentrarmi sulla partita".

L'esordio con gol in Nazionale ti ha dato più speranze per l'Europeo?

"Forse ma so che devo lavorare tanto e continuare a fare bene in allenamento e in partita".

11:24 termina la conferenza stampa