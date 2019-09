LIVE TMW - Brescia, Corini: "Vi siete già dimenticati di un anno di lavoro"

Premi F5 per aggiornare la diretta.

12:15 - Tra pochi minuti Eugenio Corini interverrà nella sala stampa del Rigamonti per analizzare la sfida contro l'Udinese, gara valida per la quarta giornata di serie A.

12:30 - Qualche minuto di ritardo sull'inizio previsto, tra pochi minuti il tecnico dei biancoblù interverrà in conferenza per analizzare il match contro i bianconeri.

12:39 - È iniziata la conferenza stampa di Eugenio Corini.

C'è stato qualche strascico dopo il match contro il Bologna?

"Chiudiamo l'argomento Bologna, ho preso atto di moltissime cose. Dopo il rosso sono passati sei minuti effettivi. Non c'è un principio tattico, vedendo la partita c'è stato un equilibrio tattico. La squadra è rimasta dentro alla partita, da quando è arrivato Mihajlovic Il Bologna ha una buona media. Ci sono state tutte una serie di concause che ci hanno penalizzato. A parte nel finale, per il resto sono stati molto bravi. Prendo atto che vi siete dimenticati di un anno di lavoro, prendo atto che vi siete dimenticati che abbiamo fatto tre punti in tre partite e che abbiamo messo sotto il Bologna per cinquanta minuti. Sappiamo quello che siamo e il nostro obiettivo".

Nei giocatori c'è uno strascico?

"Ho cercato di essere esaustivo e dire ciò che volevo. I giocatori sono rimasti delusi come tutti i tifosi del Brescia. Dal mattino dopo siamo ripartiti come sempre abbiamo fatto e con la giusta consapevolezza, mantenendo i nervi saldi. Per me è solo una brutta sconfitta".

Da cosa è rimasto deluso?

"Ognuno fa il suo lavoro, io da allenatore cerco di spiegare le mie scelte. Ho capito che c'è qualcuno che vuole destabilizzare, quando parlo di un anno di lavoro è perché se si va ad intaccare questo faccio fatica a trovare una logica su quello che si dice. Chi sfrutta alcune situazione vuol dire che siamo sotto fuoco amico, è destabilizzante. Quello che è successo dopo non ha una logica. Voi dovete rispettare ciò che dico io e nella maniera nel quale dico le cose".

Parla di alcune voci riguardo all'esonero?

"Io parlo con il mio presidente e per me vale quello che dice lui. Se viene costruito qualcosa di diverso, fatico a trovare una logica. Questo attacco sembrava quasi costruito, state tranquilli che però non la create. Prendo atto di tante cose e va bene così".

È importante focalizzare tutto su domani?

"Non dobbiamo andare fuori binario e pensare ad altro che non sia l'Udinese. Tutto quello che verrà dopo lo costruiremo successivamente. Non c'è nessun rischio da questo punto di vista".

Contro l'Udinese ci sarà spazio per Spalek?

"Siamo un po' corti a centrocampo per la squalifica di Dessena. Ho due opzioni, ho già scelto e domani vedrete".

L'espulsione di Dessena?

"È stata una cosa istintiva. Lo conosco, è corretto. Purtroppo è successo, peccato".

Sei più deluso o amareggiato per quello che è successo dopo Bologna?

"Non sono né deluso e né arrabbiato. Prendo atto che sono successe determinate cose".

TMW - Balotelli come sta?

"L'unico grande obiettivo è giocare contro l'Udinese, da lunedì vedremo".

Come vede l'Udinese?

"È una squadra molto fisica, hanno fatto una buona partita a San Siro. Con il Parma meritavano, da questo punto di vista riempiono il campo. Sono forti sulle palle inattive, sulla profondità sono sempre pericolosi. Abbiamo lavorato in funzione delle loro caratteristiche".

Tonali?

"Sta bene, credo i giocatori abbiano preso un paio di cartellini per qualche intervento. È un giocatore molto importante, mi ha chiamato il cambio più volte e sono stato costretto ad una sostituzione forzata".

Rifarebbe il cambio di Donnarumma?

"Ve l'ho spiegato, in quel momento l'inerzia era cambiata. Ho preferito coprire l'ampiezza del campo con una punta che avrebbe allungato la squadra. Donnarumma, per come si era messa la partita, non ci avrebbe consentito ciò. Ma analizzando dopo la sfida lo rifarei".

Un commento sulle avversarie del Brescia?

"È troppo presto. Storicamente le neo promosse sono in difficoltà. È un campionato difficile, vi ho raccontato come dovremo viverle. Su determinati momenti si deciderà il nostro futuro".