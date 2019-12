LIVE TMW - Cagliari, Maran: "La sconfitta contro la Lazio brucia ancora"

Fonte: dalla sala stampa di Asseminello

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Cagliari Rolando Maran interverrà in conferenza stampa dal centro sportivo di Asseminello alla vigilia della trasferta di Udine. L'inizio della conferenza è previsto per le 12.45.

12.47 – Inizia la conferenza.

Come si riparte dopo la sconfitta di lunedì?

"Per cancellare quei 7 minuti finali dobbiamo fare una prova come abbiamo fatto lunedì, perché con prestazioni di quel tipo è più facile fare punti a Udine. La rabbia che ho visto negli allenamenti è quella giusta, serve il giusto piglio di una squadra che sa quello che vuole".

Qual è la situazione degli indisponibili?

"Chiaramente avere tutto l'organico a disposizione è meglio, per avere più scelta. Ma sono abituato a non soffermarmi sugli assenti, ma a concentrarmi su chi c'è. Ho fiducia in tutti quanti, sapete che non sono abituato a piangermi addosso per le assenze: concentriamoci sui presenti e sulla loro voglia di fare bene".

Quali sono gli errori da non compiere più?

"Se nella scorsa partita avessimo sfruttato le occasioni avute, sarebbe stato più difficile per la Lazio rialzare la testa. Abbiamo avuto una gestione degli ultimi minuti in cui potevamo essere più bravi, ma serve cogliere gli spunti giusti".

I non convocati: Birsa, Cacciatore, Ceppitelli, Castro, Nandez, Olsen, Cacciatore e Pavoletti.

La partita con la Lazio ha lasciato scorie?

"Dobbiamo dimostrare che quei minuti sono stati episodi isolati, riprendendo il discorso dal 90' contro la Lazio. L'Udinese ha fatto una buona partita contro la Juventus, è una gara da prendere con le pinze. Bisogna capire il modo giusto per trovare i giusti spazi, specie nella fase di transizione e nelle ripartenze".

A sinistra si ripropone il ballottaggio tra Lykogiannis e Pellegrini.

"Ho la fortuna di poter scegliere, in base agli avversari e alle esigenze del momento. Sono una squadra molto fisica, dobbiamo essere bravi a non perdere l'uno contro uno".

Cosa è cambiato rispetto alla sfida che chiuse la scorsa stagione?

"Fu una partita strana, che ci fece chiudere da quindicesimi invece che da decimi. Sono due momenti molto diversi, sono due squadre diverse: l'ossatura è rimasta quella, ma abbiamo cambiato sistema di gioco e giocatori Qualcosa è mutato e questo dobbiamo portare in campo: siamo chiamati a fare la prestazione e ad aumentare il livello, perché sennò diventa pericoloso".

Cosa ha significato tornare alla sconfitta?

"Quando uno perde poco, la sconfitta brucia ancora di più. Per questo sappiamo che dobbiamo fare le gare sempre sui massimi livelli, anche domani dovrà andare così".

La sosta natalizia in che momento arriva?

"Vorrei rispondere domani sera, visto che ci saranno indicazioni utili da trarre dalla gara di domani".

Il presidente ha detto che dopo la partita vi troverete per il mercato?

"Ne parliamo dopo la partita".

13.01 – Termina la conferenza stampa