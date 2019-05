LIVE TMW - Cagliari, Maran: "Prestazione gagliarda, serviva grande personalità"

Fonte: Inviato a Marassi

20.11 - Punto prezioso per il Cagliari che ha pareggiato 1-1 in casa del Genoa facendo un passo decisivo verso la salvezza. Fra poco il tecnico rossoblu Rolando Maran interverrà in conferenza stampa per commentare la gara di Marassi. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

20.21 - Rolando Maran entra nella sala stampa del "Ferraris". Inizia la conferenza.

Punto importante.

"La salvezza non era aritmetica ma la volevamo fortemente. Oggi bisognava mettere in campo una grande personalità, l’abbiamo fatto e portiamo a casa un risultato che ci dà la matematica. Questo risultato dà merito alla squadra che ha tirato fuori una prestazione gagliarda. Ha rischiato di vincere anche se il Genoa ha meritato il punto. Se Radu non fa la grande parata su Romagna potevamo portare a casa una vittoria che ci avvicinava a posizioni ancora più ambite".

La vittoria vi avrebbe avvicinato al decimo posto.

"Abbiamo ancora delle possibilità per arrivare in buone posizioni. Abbiamo messo in cassaforte questa salvezza. Abbiamo una partita difficile perché giochiamo contro una squadra che ha bisogno di punti. Dobbiamo essere bravi a tenere alta la guardia".

Srna davanti a Cacciatore?

"Sapevo i rischi che potevamo correre oggi a Genova. Era una soluzione che mi dava più garanzie. Ho optato per cambiare qualcosa, questo era un momento di portare a casa il risultato".

Cerri?

"E' toccato a lui perchè la partita era più fisica. In quel momento ho dovuto fare alcuni cambi forzati e non sono riuscito a fare tutti i cambi voluti".

Bradaric?

"E' un periodo che stava bene, sta attraversando un buon periodo e ha dimostrato di aver superato il momento difficile".

Il rigore?

"'L'ho rivisto. Allarga un po' il braccio, sembra che la tocchi".

