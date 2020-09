LIVE TMW - Calciomercato a Rimini. Vidal all'Inter? Marotta dribbla: "Il mercato inizia ora..."

live Calciomercato a Rimini. Vidal all'Inter? Marotta dribbla: "Il mercato inizia ora..."

Il Grand Hotel del calciomercato apre i battenti. Non solo in senso figurato: nella splendida cornice di Rimini, si tiene oggi l'inaugurazione della sessione estiva di trasferimenti, che durerà fino al 5 ottobre. Un talk show diretto da Matteo Marani e Cristiana Buonamano di Sky ne racconterà la storia, coinvolgendo i protagonisti del mercato di oggi.

19.48 - Inizia il talk show - Prende le mosse il racconto della storia del calciomercato, narrata anche della foto della mostra che fanno da cornice alla serata di questa sera. A fare da protagonisti sul palco vi saranno anche le personalità qui presenti, su tutti: Adriano Galliani, Walter Sabatini e Beppe Marotta.

19.51 - Sabatini: "Che c'entro io? Sono un grande perdente" - Primo a parlare l'attuale coordinatore del mercato del Bologna, Sabatini: "Cosa c'entro io qui? Ne so di calcio, ma sono un grande perdente, lo spazio andrebbe dato a tanti altri protagonisti. Due cosine le ho fatte, per carità. Galliani è riuscito a fare due cose straordinarie: è passato da Van Basten e Gullit alla Serie C, orientarsi su quel livello e vincere è una prodezza".

19.53 - Galliani: "Il mio primo colpo è stato Ariedo Braida nel 1975" - Simpatico siparietto tra Galliani e Braida: "Il mio primo colpo di mercato è stato Ariedo Braida, nel 1975. Si faceva mercato a novembre e si potevano scambiare giocatori solo di serie diverse. Da lì presi Braida e mi fidanzai con lui: era il più intelligente dei calciatori, veniva dalla Serie B e gli abbiamo dato un appartamento nella Monza bella".

19.58 - Marotta e l'aneddoto con Sabatini - Prende la parola ad sport dell'Inter, Marotta: "Di Sabatini ricordo quando giocava a Varese e io ero un dirigente, fece due partite finali ed è passato dal Varese alla Roma come giocatore tra i più importanti. Il comune denominatore con Adriano Galliani è Monza, sono passato da lì nella mia crescita e lì abbiamo vinto il campionato di Serie C".

20.00 - Marotta e Sabatini in coro: "Monza in A? Basta un anno" - I dirigenti di Inter e Bologna sono d'accordo: "Quanto servirà al Monza per andare in A? Un anno, è uno di quei salti doppi".

20.05 - Sabatini: "Ero un grande calciatore che non capiva il calcio" - Sabatini racconta così i suoi anni da calciatore: "Avevo tutti i mezzi, ma per me il calcio era un confronto con l'avversario. E infatti i grandi campioni mi hanno sempre emarginato, usavo un linguaggio che è anche quello che uso oggi. Io so perfettamente che posso analizzare un giocatore nelle sue qualità: ero veramente forte, ma il calcio è una cosa collettiva, devi capire le dinamiche di un gruppo, di una partita, di un'azione".

20.11 - Galliani: "Il calcio italiano va meglio dell'economia italiana" - Il dirigente brianzolo commenta così le difficoltà economiche del calcio italiano: "Non dimentichiamo in che economia lavora. Il calcio italiano funziona meglio dell'economia italiana, che è calata di più del calcio nel corso degli anni. Io credo di essere stato l'unico dirigente a dieci Pallone d'Oro, se vogliamo ve li elenco".

20.14 - Galliani: “Volevo Sabatini ds del Milan” - “Un giorno invito a casa mia Walter Sabatini, lo volevo come ds del Milan. Però lo avvisai che ce n’erano già due: Berlusconi, poi io. E lui sarebbe stato il terzo. È andato via”.

20.19 - Sabatini, Galliani e l’odore di fumo - Sabatini si alza per chiedere una sigaretta, Galliani racconta: “Io odio il fumo, ho faticato per trattare con lui. Nela trattativa di El Shaarawy avevo bisogno di 15 milioni e ho dovuto sopportarlo”.

20.25 - Braida: "Con Galliani abbiamo visto solo Sheva insieme" - Sale sul palco Braida, che ricorda alcuni momenti con Galliani: "Qualche errore lo abbiamo fatto. Ma anche cose buone: siamo andati a vedere, in tutti gli anni insieme, un solo giocatore insieme ed era Shevchenko. A Kiev, faceva un freddo assurdo, lui prese la polmonite e Sheva a fine primo tempo non aveva ancora toccato palla. Io dissi che se si fidava l'avremmo preso. Lui si è fidato, si è sempre fidato".

20.31 - Marotta: "Pogba preso a zero e rivenduto a 100 alla stessa società" - Marotta ricorda i suoi avvii: "Io ho iniziato in provincia, la mia prima operazione importante è stata quando presi due giocatori: Rampulla da una società piccolissima vicino Messina e Mastalli che era un centravanti atipico del Bologna, entrambi rivenduti a cifre importanti. Poi andando avanti fino a un'operazione come quella che credo sia la più significativa: Pogba, preso stranamente a zero e ceduto alla stessa società per 100 milioni tre anni dopo".

20.37 - Siparietto Galliani-Marotta su Tevez - Galliani ricorda l'affaire Tevez: "Ho due grandi rimpianti, uno è lui, datato 12 gennaio 2012. E poi la cessione di Ibrahimovic e Thiago Silva: dopo 8 anni uno gioca ancora nel Milan e l'altro nel Chelsea. E sono stati i due giocatori più importanti del PSG in questi anni. In assoluto, ovviamente, è niente rispetto alla notte di Istanbul". Sabatini scherza: "A proposito di Tevez, si potrebbe dare del bastardo a Marotta". Che chiosa: "Abbiamo fatto un blitz con Paratici, come fecero loro con Rijkaard. Poi cosa è successo dietro magari può raccontarlo Galliani". Che però assicura, sempre scherzando, di non ricordare.

20.45 - Vidal all'Inter? Marotta: "Il mercato apre a breve" - Tra tanti ricordi, una domanda di attualità: Vidal arriva all'Inter? Marotta dribbla con una piccola défaillance: "Il calciomercato inizia tra qualche giorno (in realtà oggi, ndr)".

20.46 - E Galliani conferma Brunetta al Monza - Domanda di mercato anche per Galliani, sul possibile arrivo di Brunetta al suo Monza: "È possibile, abbiamo una rosa ampia, se riusciamo a fare qualche cessione potrebbe arrivare. In B c'è una regola per cui non puoi avere più di 18 giocatori nati prima del 1997, più una o due bandiere. E allora devi stare attento. Brunetta è un under, quindi...".

20.51 - Saluti istituzionali affidati a Bonaccini - Sale sul palco Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna, per i saluti di chiusura dell'evento.

