LIVE TMW - Chievo, Di Carlo: "Sorrentino? Ha studiato bene Ronaldo"

"Non era impossibile fare punti. Siamo venuti qui e ce la siamo giocata" le prime parole di Di Carlo in conferenza, dopo la sconfitta maturata all'Allianz Stadium per 3-0 contro la Juventus. "Nel primo tempo - ha aggiunto il tecnico - al primo tiro in porta hanno fatto gol. Poi il 2-0 ci ha dato il colpo. Dopo il rigore sbagliato da Ronaldo, con Meggiorini abbiamo avuto una palla gol per riaprirla. Ci sono state voglia e determinazione. La Juventus arrivava già da due partite giocate. Torniamo a casa con un 3-0, ma con la consapevolezza che la squadra c'è. E che la salvezza non è impossibile".

RIGORE SORRENTINO - "Sappiamo bene quanto sia importane per noi. Il rigore parato? Gli hanno fatto tutti i complimenti. L'ha studiato bene insieme al preparatore in queste settimane. Dovevamo giocare cosi, subire poco ma qualche errore doveva farlo anche la Juve. Quando abbiamo perso palla loro sono sempre ripartiti. Ci servirà per il futuro la voglia dimostrata stasera".

MOSSA KIYINE - "Ho messo dentro dall'inizio lui perché si è allenato bene. Quando giochi con le grandi squadre non devi concedere tanto campo e in questo deve migliorare".

