LIVE TMW - Cluj-Lazio, i convocati di Inzaghi. Out Immobile e Luis Alberto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

12.14 - I convocati di Simone Inzaghi - Arrivano i convocati della Lazio per la gara di questa sera contro il Cluj:

Portieri: Guerrieri, Proto, Strakosha

Difensori: Acerbi, Bastos, Lazzari, Lulic, Patric, Luiz Felipe, Vavro

Centrocampisti: Berisha, Cataldi, Correa, Jony, Leiva, Milinkovic-Savic, Parolo

Attaccanti: Adenkaye, Caicedo.

11.42, Le probabili formazioni - “Il mio augurio è di vedere la voglia di reagire subito” ha dichiarato Inzaghi in conferenza stampa. Vuole risposte immediate dai suoi uomini il tecnico biancoceleste e l'Europa League, in questo senso, può rappresentare il palcoscenico migliore. L'allenatore laziale, però, dimostra di considerare anche il campionato e la prossima sfida contro il Parma tanto da mettere in atto un turnover importante lasciando a casa Immobile, Luis Alberto e Radu. A difendere i pali ancora fiducia in Strakosha con il debutto di Vavro da titolare insieme ad Acerbi e Bastos mentre nella mediana a 5 si muoveranno Lazzari e Jony sugli esterni e in mezzo al campo Berisha, Leiva e Milinkovic-Savic. In avanti, poi, spazio a Caicedo e Correa.

Cluj (4-3-3): Arlauskis; usic, Burca, Cestor, Boli; Djokovic, Bordeianu, Paun; Deac, Traoré, Omrani. Allenatore: Petrescu.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Vavro, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Berisha, Jony; Caicedo, Correa. Allenatore: Inzaghi.

11.00 - Inizierà oggi l'avventura in Europa League per la Lazio di Simone Inzaghi. I biancocelesti, inseriti nel Gruppo E, affronteranno alle 18.55 al 'Constantin Rădulescu' i padroni di casa del Cluj. Nello stesso girone sono presenti anche Celtic e Rennes che si sfideranno a loro volta alle 18.55. Segui il live di avvicinamento al match di San Siro su TUTTOMERCATOWEB.COM!