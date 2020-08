live Consiglio Federale, decise le date di ripartenza di tutti i campionati: la Serie A il 19

15.30 - Il presidente dell'AIA Marcello Nicchi spiega la riforma nel mondo arbitrale - CAN di A e CAN di B di nuovo unite. La decisione è stata presa quest'oggi nel corso del Consiglio Federale: "Da oggi la CAN è unificata, un progetto bello sul quale stiamo lavorando e che abbiamo concretizzato assieme al presidente federale: credo ci darà grossi risultati perché arriva in un momento adatto, in cui c'è un nuovo modo di arbitrare legato alla tecnologia".

15.25 - Concluso il Consiglio Federale: il presidente Gravina annuncia l'inizio di tutti i campionati - "Abbiamo definito i calendari dei campionati, il 19 settembre ripartirà la Serie A. Il 26 settembre riparte la Lega di Serie B, il 27 la Serie C e la Serie D". A dirlo il presidente della FIGC Gabriele Gravina al termine del Consiglio Federale di oggi. "S'è vista grande collaborazione nel Consiglio di oggi. s'è vista grande collaborazione, abbiamo approvato l'unificazione della CAN di A e di B, riforma alla quale Marcello Nicchi stava lavorando da molto tempo. E' una idea importante per la crescita dei nostri arbitri".

14.44 - La Serie C riparte il 27 settembre - Ufficializzata la ripartenza della Serie C: la terza serie italiana riprenderà il 27 settembre. A dirlo il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, al termine del Consiglio Federale: "La Serie C ripartirà il 27 settembre", ha dichiarato.

13.45 - Confermata la data d'inizio della Serie A 2020/21: sarà il 19/20 settembre - E' arrivata dal Consiglio Federale la decisione relativa all'inizio della Serie A 2020/21: confermato il fine settimana 19/20 settembre. Il calendario verrà stilato tra due giorni, mercoledì 2 settembre.

12.10 - Iniziato il Consiglio Federale - E' iniziato il Consiglio Federale a Roma.

12.00 - Arrivati Dal Pino, Sibilia e Nicchi - Tutto pronto per l'inizio del Consiglio Federale: sono arrivati anche il presidente della Lega A Dal Pino, il presidente della Lega Dilettanti Sibilia e il presidente dell'AIA Nicchi.

11.40 - Verrà confermato il 19 settembre? - Al momento la data cerchiata in rosso è il 19 settembre: non tutti però sono d'accordo e servirà la ratifica del Consiglio Federale. Già arrivati il presidente della Lega Pro Ghirelli e il presidente dell'Assoallenatori Ulivieri. Entrambi non hanno rilasciato dichiarazioni.

11.35 - E' il giorno del Consiglio Federale si decidono le date per la prossima stagione - Giornata importante per il calcio italiano. Quest'oggi alle ore 12.00 a Roma inizierà il Consiglio Federale e il principale tema di discussione saranno le date in vista della stagione 2020/21: per la Serie A, ma anche per le categorie inferiori. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale in questo live.