tmw Pres. Lega Pro: "Serie C al via il 27/9. Chiesta possibilità per nuovi sponsor sulle maglie"

Al termine del Consiglio Federale il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa presente. Ecco quanto raccolto da TMW: "Oggi o domani si riunisce il CTS e speriamo in un allentamento dei tamponi e poi che poi si aprano una parte degli stadi, almeno per gli abbonati, con le massime rassicurazioni. Tenete presente che gli abbonamenti per le società sono importantissimi perché solitamente venivano utilizzati per coprire i costi dei primi mesi della stagione. Abbiamo chiesto poi per quest'anno la possibilità di mettere tre nuovi spazi per gli sponsor sulle maglie, uno istituzionale e due commerciali. In questo modo cercheremo di dare un sollievo a livello economico per le società.

Ripescaggi e riammissioni in Serie C? Siamo già 60 ma bisognerà vedere Picerno-Bitonto e poi si vedrà. La Serie C ripartirà il 27 settembre".