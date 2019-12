LIVE TMW - De Laurentiis: "Ho salvaguardato Ancelotti. E' l'ora di Ringhio Star"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è fresco d'esonero di Carlo Ancelotti e firma con Gennaro Gattuso. Il numero uno del club campano è in conferenza stampa al fianco di Ringhio a Castelvolturno per il primo giorno azzurro del nuovo tecnico dei partenopei. "Ancelotti ci ha seguiti finora, resto amico e tra noi c'è un rapporto limpido, sincero. Mi spiace aver letto a firma di una signora che non conosco a firma di una signora che naviga poco nel calcio, che tra me e Ancelotti ci siano stati contrasti. Li ho più volte rinnegati, mi spiace sia andata così ma spesso tra marito e moglie si divorzia, tenendo buoni rapporti. Noi siamo persone che hanno coltivato un sogno, ci siamo svegliati all'improvviso e io con grande responsabilità, per non rovinare il suo palmares di vittorie straordinarie, ho cercato di salvaguardarlo e di dire 'caro Carlo, è arrivato il momento di dividerci'".

Poi un invito alla stampa "Non risponderò a nessuna domanda. Parlerò solo di Ringhio Star. Ha studiato Arrigo Sarri (lapsus, ndr), applicandolo al Milan. Lo sottopongo ora al tiro al bersaglio. Non risponderò a domande, solo dei no comment".

Scontro tra De Laurentiis e il collega del Corriere dello Sport "Non rispondo, fammela fare da Barbano, Barbano, o come cazzo si chiama..."

Termina qui la conferenza stampa di Aurelio De Laurentiis