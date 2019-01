LIVE TMW - È giorno di Juve-Milan: caccia alla Supercoppa italiana

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

10.30 - Caccia al primo trofeo della stagione

Per la Juventus sarebbe il decimo dell'era Allegri, per il Milan sarebbe il primo di Gattuso. Di sicuro, sarà il primo trofeo della stagione 2018/2019: stasera alle 18,30 in quel di Gedda, Arabia Saudita, andrà in scena la Supercoppa italiana. Di fronte, Juventus e Milan: tanti incroci, sfida tra allenatori e non solo.