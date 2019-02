LIVE TMW - È il giorno di Atletico-Juve: CR7 sfida Griezmann

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

9.38 - CR7 e il conto aperto con l'Atletico

Cristiano Ronaldo, l'Atletico Madrid e un conto aperto che il portoghese non vuole interrompere proprio stasera. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il numero 7 ha infatti segnato ben 22 volte contro i Colchoneros nei 31 incroci avuti nella sua carriera. Oggi il bianconero proverà a incrementare, per regalare il successo a Massimiliano Allegri.

9.30 - La probabile formazione della Juventus

Come annunciato ieri da Massimiliano Allegri in conferenza stampa Paulo Dybala partirà dal 1' nella sfida di questa sera contro l'Atletico Madrid. Dubbio in difesa per il tecnico bianconero con De Sciglio che sembra essere favorito su Cancelo. Questa la probabile formazione della Juve: Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala; Cristiano Ronaldo, Mandzukic.

9.20 - L'apertura di Tuttosport

E' il giorno di Atletico Madrid-Juventus. Tuttosport riserva la sua apertura al mercato dei bianconeri, legato a doppio filo alla capitale spagnola, titolando: "Qui si fa la Juve". Stasera la gara al Wanda Metropolitano, sede della finale di Champions League del 1° giugno: la squadra di Allegri vuole vincere contro Morata e andare avanti nella competizione, con l'obiettivo di tornare a Madrid. Ma non solo, perché Paratici continua a lavorare per la formazione del prossimo anno: piace Marcelo, in rotta col Real.

9.15 - Il Corriere dello Sport in prima pagina

Spazio alla Champions League nella prima pagina del Corriere dello Sport di questa mattina, con il titolo: "Adesso tu!". Juve a Madrid: la guida il fenomeno arrivato per vincere la coppa. Andata degli ottavi, Cristiano Ronaldo sfida l'Atletico di Griezmann. Allegri annuncia: "Gioca Dybala". I medici fermano Khedira: aritmia. Si gioca al Wanda Metropolitano, lo stadio della finale.

9.10 - La Gazzetta dello Sport dedica l'apertura alla Juve e a CR7

"Gigante pensaci tu". Questo il titolo di apertura de La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina sulla sfida di Champions League tra Atletico Madrid e Juventus di CR7. Ronaldo con l'Atletico: è l'ora di fare la differenza. Allegri sfida il Cholo: "Dybala ci serve, gioca".

9.00 - Stasera Atletico Madrid-Juventus

Il giorno dell'andata degli ottavi di finale di Champions League per la Juve di Massimiliano Allegri è arrivato e questa sera alle 21 i bianconeri sfideranno l'Atletico Madrid di Simeone al Wanda Metropolitano, stadio che ospiterà la finale del 1 giugno. Super sfida tra Cristiano Ronaldo e Antoine Griezmann, con il portoghese che tornerà in quella che è stata la sua città per nove anni. Seguite il Live TMW per tutti gli aggiornamenti sulla sfida.