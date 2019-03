LIVE TMW - E' il giorno di Porto-Roma: tutte le ultime sulla gara di Champions

Fonte: Con la collaborazione del nostro inviato a Oporto, Simone Lorini

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

12.14 - ROMA, MASSIMO RISERBO SULLA FORMAZIONE - Ritiro della Roma blindato a Oporto. Pochissime le indiscrezioni sulla formazione, Di Francesco non vuole dare vantaggi agli avversari. Tuttavia - riporta Sky Sport - in difesa la novità dovrebbe essere rappresentata da Marcano in coppia con Manolas e Karsdorp sulla linea difensiva a destra con Florenzi nel tridente offensivo insieme a Dzeko e Perotti che è in vantaggio su El Shaarawy.

12:04 - I PRECEDENTI - I precedenti tra Roma e Porto, entrambi in sfida di andata e ritorno in Europa, sono due: il bilancio per la Roma non è positivo. Fatta eccezione per la gara d'andata vinta 2-1, i portoghesi hanno collezionato due vittorie, mentre due sfide sono finite in pareggio. I giallorossi sono stati eliminati in entrambi i precedenti: nel secondo turno della Coppa delle Coppe 1981/82 e nei preliminari di Champions League della stagione 2016/17.

11:56 - DZEKO SUONA LA CARICA - Edin Dzeko, attaccante della Roma, ha detto la sua in vista della delicata sfida del Do Dragao: "ll 3-0 al Barcellona? Amiamo questo sport proprio per storie così. Se andiamo avanti, con un po’ di fortuna potremmo arrivare un’altra volta in semifinale ma prima c’è il ritorno col Porto. In Portogallo dobbiamo dimostrare di essere forti, non siamo una squadra che resta dietro in attesa. Dobbiamo fare almeno un gol per passare al turno successivo".

11:44 - 2500 TIFOSI - Sono 2500 i tifosi della Roma attesi stasera per la partita di Champions League contro il Porto. Queste le info utili dalla società giallorossa:



ℹ️ Informazioni per i nostri tifosi presenti a Oporto In Avenida dos Aliados sarà istituito un meeting point per i tifosi giallorossi dal quale, sotto la supervisione della polizia locale, sarà possibile raggiungere lo stadio in metro. 🏟️ Apertura dei cancelli: 18:30 pic.twitter.com/1sf387BVlO — AS Roma (@OfficialASRoma) 6 marzo 2019

11:30 - PRESENTAZIONE SOCIAL - Questi i tweet di presentazione della sfida da parte di Porto e Roma:



🔵⚪ Dia de Champions

⚽ FC Porto-AS Roma ⌚ 20h

🏆 Oitavos de Final da UEFA Champions League

🎧 Animação no Museu a partir das 17h30 #FCPorto #FCPASR #UCL #estadiododragao pic.twitter.com/iXrpqp3WZf — FC Porto (@FCPorto) 6 marzo 2019

11:11 - METEO - Un uragano di vento stanotte, ha colpito Oporto, ma adesso - secondo quanto riferisce il nostro inviato in Portogallo - la situazione appare molto migliorata. Il cielo comunque resta coperto e le possibilità di assistere ad una gara con terreno bagnato è altissima.

10:55 - PORTO - LA PROBABILE FORMAZIONE - Nessuno squalificato per Conceiçao, che però non può contare su Aboubakar. Il portoghese, che contro la Roma gioca una sorta di derby personale per via del suo passato alla Lazio, è obbligato a vincere per superare il turno. Il 2-1 dell'Olimpico però gli permette di potersi qualificare anche con un 1-0. Non basterebbe, invece, un successo per 3-2, 4-3 o 5-4, che darebbe ragione alla Roma. Il Porto cercherà di fare la partita schierando un 4-3-3 piuttosto offensivo, con la linea di difesa composta da Militao, Felipe, Pepe e Alex Telles. Occhi puntati su Herrera, che era stato associato proprio ai giallorossi nel mercato estivo. Questa la probabile (4-3-3): Casillas; Eder Militao, Felipe, Pepe, Alex Telles; Herrera, Danilo Pereira, Torres; Corona, Marega, Brahimi.

10:48 - ROMA - LA PROBABILE FORMAZIONE - La certezza è Manolas: Di Francesco ha pagato la sua assenza nel derby, ma ora il greco è tornato. Ha svolto l'allenamento con il gruppo ed è pronto a partire titolare. Non ci sarà invece Fazio, nell'11 iniziale: al suo posto uno tra Juan Jesus e Marcano, con l'ex Porto favorito. La novità però potrebbe essere soprattutto la posizione di Zaniolo, che dovrebbe tornare a giocare da mezzala al fianco di De Rossi e Pellegrini. Alto a destra, considerata l'assenza di Under, non convocato, e la delicatezza della partita, potrebbe essere avanzato Florenzi, con Karsdorp nel ruolo di terzino destro. Questa la probabile (4-3-3): Olsen; Karsdorp, Manolas, Marcano, Kolarov; Zaniolo, De Rossi, Pellegrini; Florenzi, Dzeko, El Shaarawy.

10:30 - È arrivato il giorno del giudizio. Per la Roma, dopo il tracollo nel derby. E per Di Francesco, che si gioca il suo futuro in Portogallo. I giallorossi, nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League, contro il Porto devono custodire il vantaggio della gara di andata (terminata 2-1): vietato perdere, a meno che la sconfitta non arrivi con un solo gol di scarto ma segnandone almeno due. Segui il LIVE di Tuttomercatoweb.com con la marcia di avvicinamento alla sfida di questa sera!