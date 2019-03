LIVE TMW - Eintracht, Peintinger: "Puntiamo sulla difesa, ma proveremo a vincere"

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

Fonte: Inviato a San Siro

18.24 - Terminata la conferenza stampa di Christian Peintinger

Senza Hutter temi di sbagliare qualcosa? - "Io ho lavorato per questa squadra per anni e so perfettamente cosa fare. Ho un compito da svolgere in questa partita, ma non è molto diverso dal solito. Conta sempre la squadra e non le individualità. Vale per i calciatori, ma anche per i tecnici"

Considerato lo 0-0 come affronterete il match? - "Non è il risultato che speravamo. Non siamo neppure riusciti a fare gol, ma abbiamo le nostre carte da giocare. Non conta chi non c'è, ma la partita che andremo ad affrontare"

L'Inter è priva di tanti calciatori: cosa cambia per l'Eintracht? - "Non ci saranno differenze per noi. Abbiamo studiato bene l'Inter e sappiamo cosa fare. Ripeto che non possiamo parlare con Adi (Hutter, ndr) nel corso del match, ma tutto ciò che serve prima della gara lo avremo certamente messo a punto"

Come giocherete questo match? - "Giocheremo in maniera piuttosto difensiva. Lavoreremo come sempre anche senza Hutter con noi. Non possiamo comunicare mezz'ora prima del match con lui, ma avremo tutti i nostri consulenti per preparare al meglio la partita"

18.00 - Iniziata la conferenza stampa di Christian Peintinger

17.45 - In sostituzione dello squalificato Adi Hütter, domani in panchina per il Francoforte andrà il suo vice Christian Peintinger che, come all'andata, dovrà fare a meno degli infortunati Rebic e Abraham, oltre che di Gelson Fernandes (anche lui fuori per squalifica). Tra poco il Ko-Trainer dei tedeschi presenterà la sfida contro l'Inter a San Siro. Segui la conferenza stampa LIVE su TuttoMercatoWeb.com