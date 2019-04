LIVE TMW - Emery: "Grande Arsenal. Napoli ha giocato alla pari col Liverpool"

Premere F5 per aggiornare la pagina

Fonte: Dal nostro inviato al San Paolo

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

23.10 - Avrà inizio tra pochi minuti la conferenza stampa di Unai Emery. Dalla pancia del San Paolo, il tecnico dell'Arsenal commenterà la sfida contro il Napoli, ritorno dei quarti di finale di Europa League. I gunners, dopo il 2-0 dell'andata, hanno vinto 1-0 al San Paolo e staccato il pass per le semifinali della competizione.

23.37 - Ha inizio la conferenza stampa: "Non so se sia stata la nostra migliore gara. Sicuramente è stata una gara positiva, abbiamo vinto contro una grande squadra. La cosa più importante è lavorare in questo modo e rimanere costanti. Per ottenere i nostri obiettivi finali dobbiamo continuare a migliorare. Voglio ringraziare i 1100 tifosi che sono venuti qui, penso che stasera abbiamo mostrato loro buona personalità".

I tuoi giocatori hanno risposto bene al clima del San Paolo.

"Sono molto orgoglioso di loro. Qui abbiamo dimostrato che possiamo giocare contro grandi squadre e in stadi difficili mostrando personalità. Forse potevamo mantenere di più il possesso della palla, non l'abbiamo fatto come avrei voluto, ma abbiamo fatto un ottimo pressing perché li abbiamo tenuti sotto pressione e siamo stati spesso nella loro area con possibilità di segnare".

E' un momento straordinario per il calcio inglese.

"Nella mia carriera ho vissuto momenti diversi e questo è un ottimo momento per il calcio inglese. Oggi abbiamo giocato contro una squadra seconda in Serie A e con ottimi giocatori, giocano molto bene e l'hanno dimostrato anche in Champions League contro il Liverpool. Per noi è un grande risultato".

Cosa deve fare il calcio italiano per colmare questo gap?

"Questa competizione sta diventando molto importante, non è solo un trofeo ma ti dà la possibilità di giocare la prossima Champions. In Premier abbiamo molte squadre che competono per arrivare in Champions. Oggi anche a Napoli volevamo fare qualcosa di importante e se abbiamo vinto qui è perché abbiamo lavorato molto bene".

Come sta Ramsey?

"Lui ci mette sempre molto impegno per provare a fare qualcosa di importante. Questo infortunio forse lo farà mancare in queste ultime partite".

Adesso affronterete il Valencia.

"Il Valencia è un grande club in questa competizione. L'Europa League è una grande competizione saranno due partite molto difficili e i giocatori saranno felici di giocare questa partita".

Come giudica questo doppio confronto?

"Abbiamo meritato di passare nell'arco delle due partite, s'è visto grande rispetto nei confronti del Napoli. Ma abbiamo pressato molto bene e siamo riusciti a frenare le loro qualità. Abbiamo vinto perché la squadra ha lavorato molto".

23.50 - Conclusa la conferenza stampa.