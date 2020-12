live EUROPA LEAGUE (18.55) - Burak Yilmaz entra e segna, pareggio del Lille

Quinta giornata di Europa League, si entra ormai nel vivo della competizione. Benvenuti in questa diretta testuale di tutti i match delle ore 18.55 da Antonino Sergi, in campo anche il Milan.

Gruppo G

Zorya-Leicester 0-0

AEK-Braga 1-3 (8' Tormena, 10' Esgaio, 31' Nelson Oliveira, 45' Horta)

Gruppo H

Lille-Sparta Praga 1-1 (71' Krejci, 80' Yilmaz)

Milan-Celtic 3-2 (7' Rogic, 14' Edouard, 24' Calhanoglu, 26' Castillejo, 50' Hauge)

Gruppo I

Sivasspor-Villarreal 0-1 (75' Chukwueze)

Qarabag-Maccabi Tel Aviv 1-1 (22' Cohen su rig, 37' Romero)

Gruppo J

Anversa-Ludogorets 2-1 (20' Hongla, 53' Despodov, 72' De Laet)

LASK-Tottenham 1-2 (42' Michorl, 45' Bale, 55' Son)

Gruppo K

Feyenoord-Dinamo Zagabria 0-2 (45'+5' Petkovic, 52' Majer)

CSKA Mosca-Wolfsberger 0-1 (22' Vizinger)

Gruppo L

Stella Rossa-Hoffenheim 0-0

Gent-Slovan Liberec 1-2 (32' Mara, 55' Yusuf, 59' Yaremchuk)

---

ZORYA-LEICESTER 0-0

1' - Partiti!

---Intervallo---

46' - Ripartiti!

AEK-BRAGA 1-3

1' - Partiti!

8' - GOL DEL BRAGA! Alla prima occasione arriva il vantaggio portoghese, corner dell'ex Genoa Medeiros per la zampata vincente di Tormena.

10' - GOL DEL BRAGA! Tutto facile per gli ospiti, tap-in vincente di Esgaio a porta vuota.

31' - GOL DELL'AEK! La difesa del Braga regala il gol ai greci, Nelson Oliveira a porta vuota manda in rete.

---Intervallo---

45' - GOL DEL BRAGA! Contropiede vincente dei portoghese, Siqueira mette sul dischetto per Horta che non sbaglia.

---Intervallo---

46' - Ripartiti!

LILLE-SPARTA PRAGA 1-1

1' - Partiti!

---Intervallo---

46' - Ripartiti!

71' - GOL DELLO SPARTA PRAGA! Incredibile in Francia, Sparta in vantaggio in inferiorità numerica grazie al gol del giovane Krejci.

80' - GOL DEL LILLE! Entrano Weah e Burak Yilmaz, confezionano l'azione del pareggio con il destro vincente del turco.

SIVASSPOR-VILLARREAL 0-1

1' - Partiti!

---Intervallo---

46' - Ripartiti!

75' - GOL DEL VILLARREAL! La sblocca la formazione spagnola, traversone basso di Costa per il tap-in vincente del nigeriano Chukwueze.

QARABAG-MACCABI TEL AVIV 1-1

1' - Partiti!

22' - GOL DEL MACCABI! Calcio di rigore vincente da parte di Cohen, portiere battuto.

37' - GOL DEL QARABAG! Conclusione vincente di Romero, gli azeri pareggiano il conto.

---Intervallo---

46' - Ripartiti!

ANVERSA-LUDOGORETS 2-1

1' - Partiti!

20' - GOL DELL'ANVERSA! Vantaggio della formazione belga, grandissima conclusione dalla distanza di Hongla che si insacca nel sette.

---Intervallo---

46' - Ripartiti!

53' - GOL DEL LUDOGORETS! I bulgari pareggiano, in gol l'ex Cagliari Despodov che raccoglie l'assist di Sosa e mette alle spalle del portiere avversario.

72' - GOL DELL'ANVERSA! L'Anversa torna in vantaggio con il colpo di testa vincente di De Laet.

LASK LINZ-TOTTENHAM 1-2

1' - Partiti!

42' - GOL DEL LASK! A sorpresa austriaci in vantaggio, pallone perso da Doherty che favorisce Michorl che calcia dalla distanza beffando un Hart non perfetto.

45' - GOL DEL TOTTENHAM! Su calcio di rigore arriva il pareggio del Tottenham, dal dischetto non sbaglia Bale.

---Intervallo---

46' - Ripartiti!

55' - GOL DEL TOTTENHAM! La ribalta il Tottenham, ripartenza di Son che non sbaglia a tu per tu con il portiere avversario.

FEYENOORD-DINAMO ZAGABRIA 0-2

1' - Partiti!

45'+5' - GOL DELLA DINAMO! Croati in vantaggio grazie ad un calcio di rigore realizzato dall'ex Bologna Petkovic.

---Intervallo---

46' - Ripartiti!

52' - GOL DELLA DINAMO! Arriva anche il raddoppio della Dinamo, girata vincente con il mancino di Majer.

CSKA-WOLFSBERGER 0-1

1' - Partiti!

22' - GOL DEL WOLFSBERGER! Grande botta con il destro di Vizinger, traversa gol per gli austriaci.

---Intervallo---

46' - Ripartiti!

STELLA ROSSA-HOFFENHEIM 0-0

1' - Partiti!

---Intervallo---

46' - Ripartiti!

GENT-SLOVAN LIBEREC 1-2

1' - Partiti!

32' - GOL DELLO SLOVAN! A sorpresa ospiti in vantaggio, in gol Mara.

---Intervallo---

46' - Ripartiti!

55' - GOL DELLO SLOVAN! Tap-in vincente di Yusuf ed arriva il raddoppio ospite.

59' - GOL DEL GENT! Ritorna in partita il Gent, Yaremchuk con il grande mancino dalla distanza.